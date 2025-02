Turki v Ljubljani nadigrali ACH Volley

Odbojkarji ACH Volleyja, ki so v skupinskem delu izpadli iz Lige prvakov, tekmovanje nadaljujejo v četrtfinalu Evropskega pokala. Na prvi tekmi so v Ljubljani izgubili proti vodilni ekipi turškega prvenstva Ziraatu Bankasiju, ki se v Tivoliju za gladko zmago ni posebej namučil.

Slovenski prvaki proti ekipi iz Ankare niso imeli nobenih možnosti. Gosti, ki so v domačem prvenstvu na 19 tekmah le dvakrat izgubili, so se prikazali v odlični luči. Trojka, ki jo sestavljajo ameriški reprezentant Matthew Anderson, francoski reprezentant Trevor Clevenot in slovenski reprezentančni korektor Tonček Štern, se je ob turškem reprezentantu na mestu organizatorja igre Muratu Yenipazarju in odličnima blokerjema izkazala kot previsoka ovira.

V prvem nizu so razliko naredili predvsem servisi Šterna, v njem je dosegel dva asa, v drugem nizu pa je Ljubljančane pokopal slab začetek. Nekaj upanja je ponudil začetek tretjega niza. V njem so Ljubljančani povedli s 5:1, a že na osmi točki sta bili ekipi izenačeni. Dokončno so Ljubljančane spet uničili servisi Šterna, ki so po izidu 18:20 gostom zagotovili štiri zaporedne točke.

Štern je bil s 15 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Clevenot jih je prispeval 13, pri Slovencih pa jih je Alen Šket dosegel 13, sedem že v prvem nizu, 11 pa Jan Pokeršnik.