V Zenici 'turnir resnice' za Slovenke

Slovenske odbojkarice so kvalifikacije za EuroVolley, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom skupaj gostile Srbija, Romunija, Bolgarija in Hrvaška, začele z dvema porazoma in zmago in pred drugim turnirjem, ki se bo 14. maja začel v Zenici, niso v ravno zavidljivem položaju. V svoji kvalifikacijski skupini namreč zasedajo tretje mesto, na evropsko prvenstvo vodita le prvi dve. V našem taboru se kljub temu ne predajajo, selektor Alessandro Chiappinije namreč zadovoljen z delom na zadnjih treningih, prav tako pa meni, da Slovenija v Zenici lahko premaga tako Latvijo kot Bosno in Hercegovino:"V Zenici se bomo borili. Zavedamo se, da nismo v ravno lahki situaciji, a vemo, da nam lahko uspe uvrstiti se na evropsko prvenstvo. Igrali bomo dve ključni tekmi, na katerih moramo biti skoraj popolni. Najprej z Latvijo, nato še z Bosno in Hercegovino, na zadnji tekmi proti Češki pa si bomo skušali priigrati evropsko prvenstvo. Seveda, če bo Češka premagala Bosno in Hercegovino. Zelo pomembno bo, kako bomo začeli turnir in kako bomo odigrali prvo tekmo, ki bi nam prinesla potrebno samozavest in ki bi bila dokaz, da lahko igramo na visoki ravni. Vsi se zavedamo napak s prvega turnirja in to bomo skušali popraviti. Imamo še vse možnosti, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo in vsi želimo doseči ta pomemben cilj. Na zadnjih treningih so bila dekleta zelo motivirana, videl sem, da želijo popraviti stvari, da so osredotočena na tehnične elemente in da želijo igrati na višji ravni," je bil izčrpen v izjavi za spletno stran OZS slovenski selektor.