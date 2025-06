Turški odbojkarji na prvi tekmi boljši od Slovencev

Selektorja reprezentanc sta se dogovorila za vsaj štiri odigrane nize. Prve tri so Turki dobili na 27, 16 in 19, v zadnjem pa so Slovenci slavili s 25:23. Največ točk je v slovenski izbrani vrsti dosegel Tonček Štern, in sicer 14, 12 jih je dodal Luka Marovt.

Soli je v Turčijo popeljal 15 odbojkarjev, podajalca Dejana Vinčića in Uroša Planinšiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, srednje blokerje Jana Kozamernika, Saša Štalekarja, Janža Janeza Kržiča in Miho Finka, sprejemalce Tineta Urnauta, Roka Možiča, Žigo Šterna, Roka Bračka in Luko Marovta ter prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča.

"Kar sem videl, je bilo podobno temu, kar počnemo na treningih. Uvajamo mlade in nove igralce, delamo z novimi idejami in menim, da smo na pravi poti. Rezultat ni tako pomemben, to sem dejal tudi igralcem. Pomembna je osredotočenost, da korak za korakom skušamo izboljšati našo odbojko," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Soli.