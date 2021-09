Turški odbojkarji presenetili Ruse

Turki so presenetili Ruse na prvi tekmi skupine C.

Ruski odbojkarji na prvenstvu sicer ne igrajo v najboljši postavi, a so bili vseeno močno favorizirani proti Turčiji. Ti so v prvem nizu presenetili olimpijske podprvake iz Tokia, ko pa se je že zdelo, da bodo slednji po osvojenem drugem nizu dali v prestavo višje, so Turki dobili še tretji in četrti niz in pripravili prvo večje presenečenje na prvenstvu stare celine.

V skupini C je na sporedu še zadnji obračun prvega kroga med Nizozemsko in Španijo. V sredo je Finska s 3:1 ugnala Severno Makedonijo.