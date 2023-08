Ukrajinke še zadnji skupinski tekmec slovenskih odbojkaric na EP

Skupinski del so izbranke italijanskega stratega Marca Bonitte začele proti Poljakinjam, nato je sledil obračun z gostiteljicami Belgijkami, v nedeljo pa še dvoboj z evropskimi podprvakinjami Srbkinjami. Najtesnejši dvoboj je bil z domačinkami, kjer so jim Slovenke tudi odvzele niz, tekmo pa so skoraj popeljale v petega. V torek so slovenske odbojkarice suvereno premagale madžarsko izbrano vrsto s 3 : 0. V vseh treh nizih so prevzele nadzor nad igro, Madžarke pa nikoli niso našle pravega odgovora.

Za konec skupinskega dela Slovenke zdaj čaka še obračun z Ukrajino. Ta je do zdaj odigrala tri dvoboje, na katerih je vpisala dve zmagi in poraz. Slovenke bi z zmago in ob ugodnem razpletu preostalih tekem še lahko ujele nastop v izločilnih bojih oziroma osmini finala.