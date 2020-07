Ukrajinski reprezentant okrepil Mariborčane

" Star sem 25 let in prihajam iz Ukrajine. Zadnja štiri leta sem igral v Odbojkarskem klubu Barkom Kazhany Lvov. Zelo imam rad domače sproščanje. Poleg odbojke imam rad tudi košarko, pogledam tekme NBA in NFL. V prostem času zelo rad igram računalniške igrice. Z reprezentanco Ukrajine sem pred dvema letoma že obiskal Maribor in Dvorano Tabor. Zelo se veselim ponovnega prihoda v Maribor, da bom zaigral za ekipo Merkur Maribor, " je bil za uradno spletno stran mariborskega kluba izčrpen 197 cm visoki Ukrajinec.

Takrat je njegova reprezentanca v Zlati evropski ligi igrala tudi proti Sloveniji. Prihaja iz kluba Barkom Kazhany Lvov, ki je v prejšnji sezoni osvojil 1. mesto in tako naslov ukrajinskega prvaka. Yevhenii Kisiliuk je bil tudi kapetan ekipe. Mesto Lvov, od koder Jenia prihaja, je pomembno mesto v zahodni Ukrajini in administrativno središče lvovske oblasti. Lvov je eno najpomembnejših ukrajinskih kulturnih središč, ima več kot 730.000 prebivalcev.

"Letošnjo sezono bomo močnejši še za enega sprejemalca. Gre za kapetana ukrajinskega prvaka in reprezentanta Ukrajine. Jevhenii je kakovosten igralec, od katerega pričakujemo dobre igre in da se bo dobro vklopil v našo ekipo. V klubu se zavedamo, da bo sezona dolga in naporna, saj bomo nastopali v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju in MEVZI. Od vseh tekmovanj pričakujemo veliko in zato smo zgradili ekipo, ki bo imela kakovost in širino," pa je za uradno spletno stran kluba dodal glavni trener ekipe Sebastijan Škorc.