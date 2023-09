Umiriti španski temperament, izkušnje so na naši strani

Toda kapetan Tine Urnaut , Alen Pajenk in druščina nimajo časa za pravi počitek. Že danes, sredi popoldneva, bodo varovanci selektorja Gheorgheja Cretuja odmerili moči z zelo neugodno špansko izbrano vrsto, ki je nase opozorila z nekoliko nepričakovano, a povsem zasluženo zmago proti eni od gostiteljic turnirja Bolgariji.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je z uvodnima tekmecema na letošnjem Eurovolleyju, Ukrajino in Finsko, opravila z odliko. Z le enim izgubljenim nizom ob zmagi nad Ukrajino (3:1) je naslednjim tekmecem dala jasno vedeti, da jo zanima zgolj osvojitev končnega prvega mesta v predtekmovalni skupini B in s tem nekoliko lažje nadaljevanje prvenstva.

"Vsaka tekma v skupinskem delu je zahtevna. Nič drugače ne bo v dvoboju s Španci, ki bodo proti nam visoko motivirani. Naša glavna naloga bo umiriti njihov temperament, ki jih, v kolikor jim omogočiš, da se razigrajo, lahko privede tudi do odmevne zmage. Mi, seveda, bomo storili vse, da do presenečenja ne bo prišlo. Se pa zavedamo, da nas čaka nov zahteven preizkus," je po zmagi nad Finsko in v luči današnjega dvoboja s Španijo dejal eden najboljših korektorjev na svetu Rok Možič.