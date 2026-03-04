Naslovnica
Odbojka

Umrl je Aleksandar Boričić

04. 03. 2026 12.01 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.F.
Aleksandar Boričić

V 78. letu starosti je umrl Aleksandar Boričić, dolgoletni predsednik Evropske odbojkarske zveze, človek, ki je pogosto gostoval v Ljubljani, kjer je o organizaciji največjih odbojkarskih tekmovanj vselej govoril z izbranimi besedami.

Umrl je Aleksandar Boričić, dolgoletni predsednik Evropske odbojkarske zveze (2015–2024), ki je skupaj s sodelavci poskrbel za ničkoliko vidnih sprememb športa. Od popolne spremembe tekmovalnega sistema v Ligi prvakov, predrugačenja evropskih prvenstev do dejstva, da je odbojka kot šport postala komercialno uspešnejša in atraktivnejša za gledalce. Leta 2024 je ob slovesu s položaja predsednika CEV prejel tudi naziv častnega predsednika.

Metod Ropret (drugi z leve) je bil v očeh Aleksandra Boričića še posebej cenjen.
Metod Ropret (drugi z leve) je bil v očeh Aleksandra Boričića še posebej cenjen.
FOTO: CEV

V Srbiji ga vidijo kot enega najpomembnejših športnih funkcionarjev, kot predsednik tamkajšnje odbojkarske zveze (1992–2016) pa je bil podpisan tudi pod največje uspehe srbske odbojke. Umrl je za posledicami možganske kapi. Vest je potrdil legendarni srbski odbojkar Vladimir Grbić, ki je bil pred kratkim gost v Tivoliju, in sicer si je ogledal obračun Lige prvakov med ACH Volleyjem in Trentinom.

Reden gost v Stožicah

Boričić je redno obiskoval Slovenijo, vselej hvalil organizacijo najrazličnejših klubskih in reprezentančnih tekmovanj, še posebej pa ga je navdušila Odbojkarska zveza Slovenije, ki je po njegovem prepričanju z organizacijo domačega evropskega prvenstva – bilo je leta 2019 – visoko postavila organizacijske standarde. "V Sloveniji se vselej počutim dobro. Ljubljana je eden najpomembnejših odbojkarskih krajev v Evropi," je ob enem od pomembnejših obiskov slovenske prestolnice, bilo je leta 2019, dober mesec dni pred domačim evropskim prvenstvom, razlagal Boričić: "Pod vodstvom Metoda Ropreta bi rekel, da kot zveza močno napredujejo, so zelo aktivni, obenem pa rezultatsko uspešni. Nekaj, kar je prepoznala tudi odbojkarska Evropa in svet. Njihova reprezentanca je od palčka na stari celini prišla do enega najvidnejših položajev na vseh pomembnejših lestvicah."

odbojka CEV predsednik aleksandar boričić

K oranžnim zmajem prihaja zvezdniški Fenerbahče: 'Na prvi tekmi jim želimo prekrižati načrte'

