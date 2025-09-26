Umrl nekdanji odbojkarski selektor Janković

Odbojka je bila njegovo življenje in ji je bil predan vse do zadnjih dni, odhod tako velikega strokovnjaka pa pušča veliko praznino, so zapisali pri krovni slovenski zvezi.

"Generacijam odbojkarjev je bil trener, učitelj in mentor, zaradi njega so vzljubili ta šport, od njega so črpali znanje, ki ga je nesebično delil, tudi v okviru aktivnosti Fakultete za šport v Ljubljani in Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije, pri nas pa je velik pečat pustil predvsem pri razvoju teorije in prakse," so navedli pri OZS.