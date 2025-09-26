Svetli način
Odbojka

Umrl nekdanji odbojkarski selektor Janković

Ljubljana, 26. 09. 2025 15.25 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Odbojkarska zveza Slovenije je s spominskim zapisom sporočila, da je v četrtek v 84. letu starosti umrl odbojkarski strokovnjak, velik športni zanesenjak in nekdanji selektor moške reprezentance Slovenije Vladimir Braco Janković. Slednji je Slovenijo vodil v letih 1996 in 1997.

Odbojka je bila njegovo življenje in ji je bil predan vse do zadnjih dni, odhod tako velikega strokovnjaka pa pušča veliko praznino, so zapisali pri krovni slovenski zvezi.

"Generacijam odbojkarjev je bil trener, učitelj in mentor, zaradi njega so vzljubili ta šport, od njega so črpali znanje, ki ga je nesebično delil, tudi v okviru aktivnosti Fakultete za šport v Ljubljani in Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije, pri nas pa je velik pečat pustil predvsem pri razvoju teorije in prakse," so navedli pri OZS.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg znanstveno-pedagoškega dela na Kineziološki fakulteti v Zagrebu je imel Janković tudi zelo dolgo in bogato igralsko ter trenersko kariero. Kot odbojkar je nastopal za Borovo, Vukovar, Mladost, Spem Faenzo in Modričo, za reprezentanco Jugoslavije pa je nastopil 135-krat.

Bil je trener v številnih hrvaških klubih, v Mladosti, Sisku, Novem Zagrebu, Azeni in Zagrebu, pa tudi v tujini. Uspešno je vodil Trst, Padovo, Modeno, s katero je osvojil pokal evropskih prvakov, Brescio, Pančevo ter Hot Volley Wien, vlogo trenerja in svetovalca pa je opravljal tudi v Sloveniji, večinoma na Štajerskem in v Novem mestu.

Na reprezentančni ravni je bil selektor moških odbojkarskih reprezentanc Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije, ki jo je vodil v letih 1996 in 1997. Za svoje trenersko delo je Janković prejel številna priznanja.

