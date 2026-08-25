Slovenske odbojkarice so morale priznati premoč Poljakinjam

V zelo zahtevni skupini Slovenke ostajajo pri treh točkah. Prvi niz so Poljakinje dobile na 14, potem ko so Slovenke prvo polovico držale korak, bilo je 16:13, ampak so v nadaljevanju naredile preveč lastnih napak in slabo sprejemale ter do konca osvojile le še eno točko. Drugi niz so naše začele odlično, vodile že za 6, a dopustile izenačenje na 17. točki in v napeti končnici zapravile dve zaključni točki ter izgubile na razliko (28:26).

Poljska - Slovenija FOTO: CEV

Po dramatičnem zaključku drugega niza in veliki zapravljeni priložnosti varovanke Alessandra Oreficeja v tretjem nizu niso več igrale tako dobro in so tudi tega izgubile na 18. S tem nadaljujejo slab niz, saj proti Poljski na evropskih prvenstvih do zdaj še nikoli niso osvojile niza.

Alessandro Orefice FOTO: Profimedia