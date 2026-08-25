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Odbojka

Slovenske odbojkarice so morale priznati premoč Poljakinjam

Istanbul, 25. 08. 2026 19.43 pred 4 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.Z.
Poljska - Slovenija

Slovenske odbojkarice so po dnevu počitka tretjo tekmo evropskega prvenstva v Istanbulu izgubile proti Poljski. Favorizirane tekmice so zmagale s 3:0, Slovenke pa so kaj več zapravile v končnici drugega niza. Novo zmago bodo skušale doseči v sredo proti Latviji.

V zelo zahtevni skupini Slovenke ostajajo pri treh točkah. Prvi niz so Poljakinje dobile na 14, potem ko so Slovenke prvo polovico držale korak, bilo je 16:13, ampak so v nadaljevanju naredile preveč lastnih napak in slabo sprejemale ter do konca osvojile le še eno točko. Drugi niz so naše začele odlično, vodile že za 6, a dopustile izenačenje na 17. točki in v napeti končnici zapravile dve zaključni točki ter izgubile na razliko (28:26).

Poljska - Slovenija
Poljska - Slovenija
FOTO: CEV

Po dramatičnem zaključku drugega niza in veliki zapravljeni priložnosti varovanke Alessandra Oreficeja v tretjem nizu niso več igrale tako dobro in so tudi tega izgubile na 18. S tem nadaljujejo slab niz, saj proti Poljski na evropskih prvenstvih do zdaj še nikoli niso osvojile niza.

Alessandro Orefice
Alessandro Orefice
FOTO: Profimedia

S peto reprezentanco na svetovni lestvici so se Slovenke pomerile že petič in z njimi igrale prav na vsakem evropskem prvenstvu. Po uvodni zmagi proti Nemčiji in porazu proti branilkam naslova iz Turčije Slovenijo v sredo čaka še obračun z Latvijo, v zadnji tekmi skupinskega dela pa jih čaka Madžarska. Za nadaljevanje se morajo Slovenke v skupini šestih uvrstiti med prve štiri. Naslednje nasprotnice pa naj bi bile, vsaj na papirju, ugodnejše.

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korcula1
25. 08. 2026 19.54
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