Cretu ni več slovenski selektor, seli se na klop Srbije

Priznani romunski strokovnjak je slovensko odbojkarsko izbrano vrsto prevzel le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva 2022, ki sta ga gostili Poljska in Slovenija. Gheorghe Cretu je prišel kot zamenjava za Avstralca Marka Lebedewa, ki se v deželi na sončni strani Alp ni najbolje znašel.

Nekoliko zadržane napovedi pred mundialom je Romun zelo hitro spremenil v zgodbo o uspehu. Izjemne predstave kapetana Tineta Urnauta in druščine so zaprle usta mnogim nejevernim Tomažem, Slovenija pa je na omenjenem tekmovanju v zanimivi končnici v družbi Brazilije, Poljske in Italije osvojila odlično četrto mesto. Tudi naslednje koledarsko leto, torej 2023, je bilo z vidika slovenske reprezentance zelo uspešno. Pred osvojitvijo bronaste medalje na evropskem prvenstvu so Cretujevi varovanci osvojili še sedmo mesto v ligi narodov. Leto 2024 pa bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovini slovenske reprezentančne odbojke. S četrtim mestom v elitni ligi narodov so si naši odbojkarji namreč prvič zagotovili nastop na olimpijskih igrah v Parizu, kjer so osvojili končno peto mesto.