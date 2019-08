Kapetan Tine Urnaut sporoča: Na EP bomo optimalno pripravljeni

Ljubitelji slovenske moške reprezentančne odbojke še niso pozabili na izjemne predstave svojih ljubljencev pred štirimi leti, ko so na evropskem prvenstvu v Italiji in Bolgariji po nizu neverjetnih predstav in porazu v velikem finalu proti močni Franciji osvojili prvo, za mnoge kar zgodovinsko srebrno medaljo.



Od teh nepozabnih trenutkov je minil že en olimpijski cikel, a tu je nova, morda še bolj mikavna priložnost, da se varovanci italijanskega strokovnjaka Alberta Giulianija konec prihodnjega meseca razveselijo vsaj ponovitve izjemnega uspeha izpred štirih let. "Vsi skupaj si želimo, da bi domače evropsko prvenstvo pričakali v karseda najboljši mogoči formi. Zadnje prijateljske tekme z Grčijo so pokazale, da napredujemo v igri, a do začetka prvenstva bomo veliko boljši," samozavestno napoveduje kapetan slovenskih odbojkarjev Tine Urnaut, odlični sprejemalec Klemen Čebulj pa se je navezal: "Z vsakim dnem napredujemo v naši igri. Veseli smo, da smo se po napornem gostovanju v Grčiji vrnili domov, saj se tu počutimo najbolje. Do začetka EP imamo še dovolj časa, da odpravimo vse napake. Verjamem, da bomo vrhunec letošnjega reprezentančnega poletja dočakali izvrstno pripravljeni."