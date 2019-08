Pajenk: Stožice so do konca evropskega prvenstva naše

Evropsko prvenstvo se začne 12. septembra, do takrat Slovence čaka še kar nekaj treningov in tudi dve prijateljski tekmi. Tako bosta 3. in 4. septembra v dvorani Stožice na sporedu dve tekmi, zadnji pripravljalni pred EuroVolleyjem, v goste prihaja reprezentanca Srbije.

V skupini C bodo tekmeci Slovenije Belorusija, Finska, Turčija, Rusija in Severna Makedonija. "Zdaj se ne bomo več selili, Stožice so do konca evropskega prvenstva naše, kar je tudi lahko jeziček na tehtnici pri pripravah na tekmo. Zdaj smo osredotočeni na takoimenovane 'lahke' žoge, na tiste točke, ki so nas že večkrat drago stale. Enkrat ali dvakrat na tekmo pride do situacije, ko res ena sama žoga vse lahko obrne. Obramba je pač začetek vsakega napada, tu se vse začne, in naš fokus mora biti zdaj usmerjen v te nepričakovane situacije,"pravi Alen Pajenk.