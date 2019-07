Urnaut: Bili smo kot tempirana bomba, ki bo zdaj zdaj eksplodirala

Odbojkarji so s pripravami na poletne obračune pričeli že v sredini maja v Kranjski gori, kamor je po koncu klubskih obveznosti pripotoval tudi Tine Urnaut . Korošec, ki je v elitnem italijanskem prvenstvu zastopal že številne klube, meni, da je ena največjih prednosti slovenske reprezentance prav v prijateljskih vezeh, ki so se skozi leta stkale v slačilnici in na igrišču. V klubski odbojki se namreč igralci le poredko dalj časa zadržijo v enem samem klubu.

"Vsak posameznik mora izvesti dober tehnični element in to je tisto kar pripomore k disciplinirani igri ekipe."

"V klubu, predvsem v odbojki le redko naletiš na nekoga, ki vso kariero preživi v enem samem klubu. V košarki, nogometu je to precej pogostejši pojav. Tudi odbojkarski trenerji se pogosto menjajo, ne pomnim, da bi kdo preživel več kot pet let v enem samem klubu. Če se dobro znajdeš v nekem okolju in imaš super ekipo so menjave bolj negativna, kot pa pozitivna, plat odbojke," zatrjuje Urnaut, čigar mesto v novi klubski sezoni še ni povsem znano. Kapetan slovenske izbrane vrste je v minuli sezoni branil barve Modene, po rošadah v klubu, pa bo kariero najverjetneje nadaljeval na Kitajskem. Tam se je lani nekaj časa preizkušal tudi Klemen Čebulj . "Smo prav super klapa, a…" Slovenski odbojkarji ob napornem urniku to poletje ne bodo imeli veliko časa za poležavanje na plaži. Le teden dni po uvrstitvi v Ligo narodov so pričeli z novimi pripravami na kvalifikacije za OI, v Gdansku se bodo pomerili s Francijo, Tunizijo in Poljsko. Ob strnjenem ritmu tekem in treningov ter odsotnosti družine so tako reprezentančne priprave dosti zahtevnejše od klubskih. S tem se strinja tudi Urnaut: "Mislim, da so reprezentančne bolj naporne. Veliko časa preživimo po hotelih, medtem ko se v klubu lahko vračaš domov. Bolj si prost. Z reprezentančnimi soigralci bomo nekaj mesecev ves čas skupaj, tudi spored tekem je bolj zgoščen. V klubu imaš običajno vsaj nekaj dni premora. Tu ves čas preživimo v hotelu... Saj ni nič narobe, odlično se razumemo, smo prav super klapa, a je drugače, če greš lahko domov, k družini. Mi se ves čas gledamo in smo na kupu."

"Navijači so bili vedno zelo razočarani, ko sem odšel iz kluba. Želeli so si, da bi ostal."

Številni reprezentanti so v preteklosti že pohvalili odlično vzdušje v slačilnici, ki se odraža tudi v složnosti na igrišču. Za to je v veliki meri zaslužen kapetan, a Urnaut ostaja skromen. "Sam sebe ne bi rad izpostavljal pri tem. Pomembno je, da starejši in izkušeni igralci, predvsem v težkih trenutkih držimo pozitivno vzdušje. Ohranjamo pravo motivacijo in pripomoremo h koncentraciji. Da se imamo fino, ko je potrebno, a da obstaja mera med zabavo in resnostjo, tako na treningih kot izven igrišča,"prizna kapetan slovenske izbrane vrste in na vprašanje o vzpostavljanje avtoritete v prijateljskem vzdušju odgovori: "Avtoriteta je potrebna, brez avtoritete bi bila prava norišnica. Ko se zabavamo se zabavamo, ko pa je potrebna resnost, resno zagrizemo. Vsi vedo, da ko resno igramo, ni heca. Vsi smo tu z enim ciljem, da zmagujemo."

"Bili smo kot tempirana bomba, ki bo zdaj, zdaj eksplodirala"



Od leta 2015, ko je Slovenija pod vodstvom Andree Gianija posegla po evropskem srebru, se reprezentanca ni bistveno spremenila. Še več, kot priznava Urnaut, so fantje za nov uspeh pred domačo publiko še nekoliko bolj motivirani. "Takrat smo dolgo časa delali, trpeli,... v tem smislu, da nismo nikoli naredili rezultata. Bili smo kot tempirana bomba, ki bo zdaj, zdaj eksplodirala. S pomočjo Giannija, ki je prinesel malo discipline v igri, mirnosti, nam je uspelo. Od takrat do danes se reprezentanca ni kaj dosti spremenila. Vsi imamo iste želje, morda smo še bolj veseli in motivirani, ker igramo pred domačo publiko. Poleg tega smo dosti bolj izkušeni kot takrat," zaupa Korošec, ki največjo prednost slovenske reprezentance vidi prav v servisu: "Če dobro serviramo, se lahko dobro branimo in kontra napadamo. Če nam to uspe imamo dobre možnosti za zmago."