Urnaut: Hvala Dejanu, da nam je pomagal do bronaste medalje

Petintridesetletni Korošec je bil eden od vlečnih konjev Slovenije na letošnjem prvenstvu stare celine. Z izjemnimi posamičnimi vložki v ključnih trenutkih nekaterih tekem (Bolgarija, Turčija, Ukrajina ...) je poskrbel, da se slovenska odbojkarska pravljica še kar nadaljuje. "Uvodna niza smo odigrali odlično. Normalno pa je, da pri tako kakovostnem tekmecu ne moreš pričakovati, da ga boš kar odpihnil z igrišča. Sicer smo imeli v tretjem nizu kar nekajkrat možnost dokončno streti nasprotnika, a nam ni uspelo. Nato so oni dvignili raven igre, mi pa delali napako za napako, in ko dopustiš, da se Francozi razigrajo, postanejo zelo nevarni," je dvoboj, poln preobratov, opisal Urnaut.

Tine nikakor ni pozabil izpostaviti morda celo ključne vloge izjemnega podajalca Dejana Vinčića, ki je metaforično "z danes na jutri" priletel v Rim, opravil zgolj en (!) trening z reprezentančnimi kolegi in se pogumno, kot le on zna, podal v boj za odličje. "Kakovost Dejana Vinčića nikoli ni bila vprašljiva. Osebno sem se mu zahvalil za to, da je prišel v Rim in nam močno pomagal na poti do bronaste medalje. V niti enem trenutku nisem podvomil vanj, saj vem, da bo vedno tu za vsakogar iz reprezentance. Odigral je izjemno tekmo in hvaležen sem mu za to."

To, kar je najbolj razveselilo Tineta Urnauta, je dejstvo, da je slovenska reprezentanca naposled le zaključila veliko tekmovanje z zmago. "Zelo smo veseli, da smo končali evropsko prvenstvo na pravi način. Zdaj pa sledi le kakšen dan ali dva premora in že bomo na Japonskem lovili olimpijsko vozovnico. Urnik je naravnost brutalen, menim, da ga ni podobnega v nobenem drugem športu. Če se ne motim, bomo v nekaj dneh odigrali sedem izjemno zahtevnih tekem. Upamo, da se bo tudi Gregor Ropret vrnil čim prej na parket in da bomo v polni postavi uspeli storiti to, kar sanjamo ves čas," nas je kapetan ob koncu opomnil na prihajajoči kvalifikacijski turnir za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu 2024.