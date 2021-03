Urnaut in Kozamernik že v četrtfinalu

Z zmago na odločilni tekmi proti NBV Veroni si je Powervolley Milano Tineta Urnauta inJana Kozamernika zagotovil uvrstitev v četrtfinale italijanskega prvenstva. Urnaut je ob 63-odstotni uspešnosti z napadom prispeval 10 točk in eno dodal z blokom, na sprejemu je bil 56-odstotno natančen. Kozamernik je tokrat, kot piše na uradni spletni strani OZS, v statistiko vpisal šest točk, dve z blokom in štiri z napadom (ob 40-odstotni uspešnosti). Milano z našima dvema reprezentantoma se bo za uvrstitev v polfinale pomeril s favorizirano Sir Safety Conad Perugio, ki je po rednem delu prvenstva osvojila prvo mesto na lestvici. Consar RavennaJanija Kovačiča in Kioene Padova Tončka Šterna se skozi osmino finala nista prebili.



V Nemčiji je po premoru na igrišča znova stopil vodilni VfB Friedrichshafen Dejana Vinčića in se veselil zmage s 3:2 nad SVG Lueneburgom. Naš podajalec je igral na visoki ravni in dosegel pet točk, po dve s servisom in blokom, enkrat je uspešno varal. S 3:2 je do zmage v gosteh pri Vilsbiburgu prišel tudi Potsdam reprezentančne korektoriceDarje Eržen, ki je priložnost za igro dobila v tretjem in četrtem nizu in dosegla sedem točk, štiri ob 27-odstotnem napadu, dve z blokom, eno pa z začetnim udarcem. Njeno moštvo trenutno zaseda četrto mesto.

Po premoru zaradi okužb s koronavirusom v ekipi je v petek novo tekmo odigral Foinikas Sirou sprejemalca Žige Šterna in na domačem igrišču z 2:3 izgubil z AOP Kifisiasom. Štern je ob povratku dosegel 18 točk, 14 jih je vknjižil ob 48-odstotnem napadu, štirikrat je blokiral, pri sprejemu pa je bil 59-odstoten. Ženski del prvenstva, v katerem Monika Potokar igra za PAOK, je zaradi epidemije znova za 14 dni prekinjen.