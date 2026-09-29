Urnaut in Pajenk rekorderja evropskih prvenstev

Dolgoletni kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut , ki je svoj prvi nastop za slovensko reprezentanco zabeležil 13. maja 2005, in srednji bloker Alen Pajenk , ki je dres s slovenskim grbom prvič nosil 1. junija 2006, sta na EP prvič igrala leta 2007 v St. Peterburgu. Slovenca zasedata vrh evropske lestvice po številu tekem – Pajenk jih je doslej zbral 61, Urnaut pa 57.

Prosti igralec Jani Kovačič, ki je za Slovenijo prvič igral 3. januarja 2014, na EP pa prvič leta 2015, na lestvici odbojkarjev z največ nastopi na EP zaseda tretje mesto. Zbral jih je 48.

Urnaut in Pajenk sta poskrbela še za dva rekorda EP. Urnaut je od leta 2011 naprej, odkar Evropska odbojkarska zveza CEV zbira podrobne statistične podatke, po letošnjem prvenstvu postal rekorder po številu točk – dosegel jih je 596. Pajenk pa je s 105 bloki postal najboljši bloker EP.