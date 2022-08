Urnaut: Na tako visoki ravni je ločnica med zmago in porazom zelo tanka

Ko je tekma odšla v odločilni peti niz, pa so na površje splavale bogate izkušnje galskih petelinov, ki so poslastico tretjega tekmovalnega dne na 20. svetovnem prvenstvu obrnili sebi v prid za zasluženo zmago z 2:3 v nizih. "Manko igranja prijateljskih tekem v najmočnejši postavi smo skušali nadomestiti z nepopustljivostjo in borbenostjo od prve do zadnje točke. Zdaj spet vidimo, da lahko igramo proti vsakomur, le določene malenkosti bo še treba popraviti, da se premaga tako vrhunski nasprotnik, kot je bila tokrat Francija," je po tekmi, ki bo šla v anale slovenskega kolektivnega športa, razpredal kapetan slovenske odbojkarske reprezentance.

Tine Urnaut je sicer znan po tem, da pove stvari brez dlake na jeziku. Če je bil v preteklih dneh in tednih še nekoliko zadržan glede napovedi o možnostih izbrancev selektorja Gheorgheja Cretuja na letošnjem mundialu, je po včerajšnji odbojkarski gala predstavi za sladokusce izpostavil: "Na naslednjih tekmah želimo zmagovati, to je več kot jasno. Edina razlika med nami in Francozi je ta, da so oni svoje priložnosti za preobrat izkoristili, mi pa svojih pri dveh zaključnih žogah za zmago v četrtem nizu nismo. To so te malenkosti, o katerih govorim ves čas. Ampak verjamem, da še imamo dovolj rezerv za nadaljevanje prvenstva," pravi 33-letni sprejemalec, ki je bil ob Klemenu Čebulju (18 točk) in Tončku Šternu (16) eden od treh najbolj izstopajočih posameznikov v naši izbrani vrsti.

"Tudi sami ste se lahko prepričali o njihovi kakovosti. Koliko težkih žog so uspeli rešiti, to je preprosto kakovost najvišje odbojkarske ravni. Zato so tam, kjer so. Aktualni zmagovalci Lige narodov in olimpijski prvaki, mi smo sicer blizu, manjkajo nam detajli, ki bi prevesili tehtnico na našo stran," je še dodal Urnaut. Slovensko reprezentanco po današnjem dnevu premora v torek čaka odločilni obračun z Nemci za uvrstitev v izločilne boje.