Urnaut: Naredili bomo vse, da nam bo uspelo dvigniti nivo igre tako visoko, kot si želimo

Tudi slovenski kapetan Tine Urnaut poudarja, da je forma, ki jo s soigralci kažejo na treningih, vse boljša, vendar pa se hkrati zaveda, da bo na obračunih z najboljšimi reprezentancami na svetovnem prvenstvu potrebno igrati na zares visoki ravni. Še pred tem našo izbrano vrsto čaka pripravljalni turnir v Mariboru, ki ga bomo spremljali med 19. in 21. avgustom: "Na treningih smo zdaj že prešli na igro šestih proti šestim, naša forma se lepo vzpenja, a se je kljub temu treba zavedati, da je pot do ravni najboljših reprezentanc še dolga. Veselimo se že prvih tekem, ki so vedno dobrodošle, da lahko ocenimo, kako dobro smo pripravljeni. Motivacija je še vedno na visoki ravni. Tu smo zato, da igramo najboljšo mogočo odbojko in na tem delamo od prvega dne, tako bo tudi v nadaljevanju. Naredili bomo vse, da nam bo uspelo dvigniti nivo igre tako visoko, kot si želimo."

Slovenska odbojkarska reprezentanca je včeraj popoldne opravila zadnji trening še enega sklopa priprav na svetovno prvenstvo, v okviru katerega so bili treningi v veliki meri namenjeni telesni pripravi in piljenju tehničnih elementov, v ospredju pa je bilo tudi že dvigovanje ravni igre. Avstralski strateg na slovenski klopi Mark Lebedew meni, da priprave potekajo v skladu z načrti: "V zadnjih dveh tednih smo precej napredovali, še posebej kar se tiče telesne pripravljenosti. Veliko je bilo treningov z utežmi, pa tudi na igrišču smo lahko vsak dan spremljali napredek v tehnični izvedbi, elementih, pa tudi v smislu same igre. Za zdaj gre vse po načrtih, a pred nami je še kar nekaj dela. Svetovno prvenstvo je vse bližje in to imamo vsi v mislih."

Do svetovnega prvenstva, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom skupaj gostili Poljska in Slovenija in na katerem se bo v boj za svetovni prestol podalo najboljših 24 reprezentanc sveta, so še manj kot trije tedni. Tega se zavedajo tudi naši odbojkarji, ki se najodmevnejšega tekmovanja na ravni Mednarodne odbojkarske zveze že zelo veselijo. "Za nami je naporen teden. V zadnjih desetih dneh so bili treningi zares intenzivni. Vsi skupaj se ves čas trudimo za napredek in mislim, da je zdaj le-ta tudi opazen. Zelo veliko je borbe, na treningih se moramo med igro velikokrat potruditi, da proti soigralcem sploh dosežemo točko in to je tisto, kar v tem trenutku najbolj potrebujemo. Motivacije nam ne manjka že od samega začetka in vesel sem, da se stvari odvijajo v pravi smeri. Naša raven se je že precej dvignila, a mislim, da nas vseeno čaka še kar nekaj dela in da je prostora za napredek še precej. Temu se moramo posvetiti zdaj, v zadnjih tednih. Veselim se že vsega skupaj, tudi pripravljalnih tekem in vročice pred samim začetkom svetovnega prvenstva. Mislim, da je pred nami zares lepo obdobje," pa je dejal Jan Kozamernik.