Urnaut: Navijači so 20. igralec! Škoda, ker finala ne bomo igrali pred takšno publiko

"Take publike te tako spodbuja, ko da si v enem kozarcu – dva decilitra. In publika in igralci združeni," je po veliki polfinalni zmagi nad Poljsko razlagal starosta slovenske odbojke in oče Tineta Urnauta Adi Urnaut. "Tak motiv, kot so igralci imeli v Stožicah v polni dvorani. V Stožicah vreči s piedestala Ruse in svetovne prvake Poljake. Nekaj neverjetnega," je pristavil Adi Urnaut. "Težko jih bo kdo zaustavil, sicer gremo v Pariz. Naši fantje so tako samozavestni, tako fantastično igrajo, tako dobro se razumejo med seboj. Jaz stavim na naše fante," je zaključil Urnaut. "Iz očetovih ust v božja ušesa," se je smejalo Tinetu Urnautu.

"Mi smo povedali pred prvo tekmo. Še ko nismo prišli iz skupine ... da bomo vsakič pustili srce na igrišču. To smo danes pokazali: s tako publiko je vse mogoče. Danes so bili navijači ponovno fantastični. En velik velik velik hvala vsem, ki so nas danes spodbujali," se je zahvalil Urnaut. Ta zmage še ni želel posveti osmoljencu Gregorju Ropretu, ki je ponoči pred tekmo moral na operacijo slepiča. "Rad bi rekel, da je ta zmaga danes šla za Grega, ampak si želim, da bi mu lahko posvetil finalno. Za Grega nam je tako zelo žal, da to težko opišemo. Toliko je pretrpel skozi celotne priprave, skozi prvenstvo je stiskal zobe In danes je bil z nami na terenu in tudi v Parizu bo z nami na igrišču," je pojasnil Urnaut.

Najprej so padli evropski prvaki Rusi, potem so padli še svetovni prvaki Poljaki. Odnesle so jih Stožice, ki so v zadnjih septembrskih dneh postale neosvojljiva trdnjava. A Urnaut je, ko je v svojem značilnem umirjenem slogu po tekmi analiziral dogajanje, izpostavil, kaj je bilo bistveno. "Ni važno, kdo je na drugi strani igrišča. Mi smo rekli, da bomo pustili na igrišču srce, da bomo pustili vse. In to smo pokazali: neverjetno željo po zmagi smo imeli, pred takšnim občinstvom smo rekli, da je vse mogoče. Dokazali smo, da je kakovost naše igre dovolj dobra, da smo v polfinalu premagali Poljake,"je neverjetno pot na tem prvenstvu opisal Urnaut.

Čeprav je bila tekma izjemno napeta, nizi so se končali na 23, -24, 22 in 23, Urnaut ni podvomil, kako se bo razpletla. "Predvsem v prvem nizu, ko nismo dobro startali, je bilo pomembno, da se vrnemo. Tam je bil zelo pomemben trenutek, ko smo stopili skupaj. Še so bili trenutki, ko si lahko bolj pomagamo. Tudi če smo bili zadaj, smo si rekli, da želimo zmagati, dobiti niz. In na koncu smo izvlekli še tisto več, da smo zmagali," je dejal kapetan in malo samokritično pripomnil: "Kar pa je bilo zelo dobro, je to, da še vedno vidim možnosti za še boljšo igro."