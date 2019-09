Urnaut po bolečem porazu: Proti Rusom s povsem drugačnim pristopom

Slovenska odbojkarska izbrana vrsta je pričakovala še četrto zmago na letošnjem EuroVolleyju, ki poteka v štirih državah, a je po skromni igri in velikemu številu napak morala priznati premoč fanatični reprezentanci Severne Makedonije. Zmaga Makedoncev je povsem zaslužena, saj tako razglašene Slovenije v praktično vseh prvinah odbojkarske igre že dolgo časa nismo videli. Selektor Alberto Giuliani se je že pred začetkom uvodnega niza odločil za sila tvegano potezo z menjavami v začetni postavi, v kateri nocoj ni bilo prostora za kapetana Tineta Urnauta in srednjega blokerja Jana Kozamernika , ki sta bila ena od najzaslužnejših za predhodne tri slovenske zmage proti Belorusiji, Finski in Turčiji. Šele po visokem zaostanku v nizih (0:2) je italijanski strokovnjak le uvidel, da je vrag odnesel šalo in v igro poslal kapetana Urnauta, več priložnosti za igro pa je naknadno dobil tudi Tonček Štern . Ravno omenjeni dvojec je poskrbel za nekoliko boljši obraz Slovenije v tretjem in četrtem nizu, a kljub napredku v igri to ni bilo dovolj za novi dve točki.

Nis(m)o bili pravi

"Če na dober sprejem ne zaključiš napada, tekme ne moreš dobiti. Tokrat smo storili preveč tehničnih napak tako v obrambi kot tudi pri zaključkih napadov, kar je odlični nasprotnik znal kaznovati. Nismo bili pravi, zato smo ostali brez točk," je bil le nekaj trenutkov po nepričakovanem prvem porazu na prvenstvu objektiven v svoji oceni Tine Urnaut, ki je na vprašanje novinarskega kolega Matica Flajšmana, kako se pobrati v tako kratkem času do zagotovo najtežje preizkušnje v tem skupinskem delu EP-ja proti Rusiji, odgovoril: "Nič, jutri je nov dan in obenem nova priložnost, da se pokažemo v boljši luči. Ni časa za objokovanje zapravljenih priložnosti, prvenstvo teče naprej, zato moramo ohladiti glave in se karseda psihološko dobro pripraviti na nov,zahteven obračun proti Rusom."



Prosti igralec Jani Kovačič pa je pristavil: "Že od uvodne točke dalje smo imeli določene težave, ki so se stopnjevale vse do sredine tretjega niza, ko nam je uspelo nekako povezati nekaj lepih točk, ki so nam dvignile samozavest. Pri vodstvu 24:21 smo imeli zelo lepo priložnost zaključiti tudi četrti niz v svojo korist, a znova storili nekaj nepotrebnih napak. Zdaj moramo glave strniti skupaj, zbrati misli in v tekmo z Rusi vstopiti drugače kot na tej tekmi z Makedonci."