Urnaut po slabi igri in porazu proti Iranu: Čaka nas še veliko dela

Iranski odbojkarji so bili boljši tekmec, predvsem v drugem in zadnjem tretjem nizu so prikazali odlično igro, s katero so razorožili slovenski (proti)napad, ki je pogrešal predvsem boljši začetni udarec. Slovenija je nekajkrat zapravila priložnost, da bi dobila uvodni niz (24:26), nato pa je v drugem (14:26) sledil popoln razpad sistema v igri varovancev avstralskega strokovnjaka Marka Lebedewa .

"Vidi se razlika v kakovosti. Iran ima zelo dober prvi napad, zelo dobro sprejemajo. Z izjemo prvega niza nismo naredili škode z našim servisom. V drugem in tretjem nizu se je videla razlika v izkoristku prvega napada, ki je bil pri njih večji kot naš. V vsakem nizu so prišli do nekaj točk razlike od 10., 12. točke naprej, potem pa jih lovimo, a naš servis ni bil tako učinkovit, da bi jih lahko ujeli bodisi s servisom bodisi z blokom v obrambi. Kot smo že dejali, imamo pred sabo še veliko dela. V nekaj dneh se ni kaj prida spremenilo, še vedno razmišljamo o nas samih, o naši igri. Zavedamo se, da imamo veliko stvari, na katerih moramo delati, in to nas čaka v naslednjih dneh," je po šestem porazu v letošnji izvedbi Lige narodov dejal kapetan Tine Urnaut.

Tudi Jani Kovačič je priznal, da je bila tokrat slovenske igra povsem drugačna kot na predhodnih dveh obračunih s Srbijo in Bolgarijo."Iran je igral odlično, predvsem na servisu so nam povzročali največ težav. Posledično smo imeli težave povsod. Premalo smo tudi mi sami pritiskali na servisu in v tem je bila največja razlika, torej servis-sprejem. Iran je zasluženo zmagal. Dviguje formo in to se je tudi videlo," pa je vzroke za bržkone odločilni poraz navedel libero slovenske izbrane vrste Jani Kovačič.