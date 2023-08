Urnaut po zmagi: Naslednje tekme bomo morali odigrati bolj kakovostno

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo otvorila z zmago nad Ukrajino, tekma pa je bila za Slovence vse prej kot lahka. Po izgubljenem prvem nizu so prišli do zmage s 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20), varovanci Gheorgheja Cretuja pa se zavedajo, da bodo morali na naslednjih obračunih odpraviti določene pomanjkljivosti.

Po zmagi nad Ukrajino je pred kamero stopil Rok Možič, ki je na tekmi zabeležil 18 točk. "Zadovoljni smo, da smo zmagali. Kljub dobremu začetku so se hitro pojavile težave. Vedeli smo, da bodo neugodni, malce pa nas je še presenetilo dejstvo, da ni igral njihov prvi igralec. Vesel sem, da se je tekma obrnila v našo korist in da smo začeli igrati bolj pametno ter na koncu zasluženo zmagali," je povedal mladi Mariborčan in dodal, da se v primeru igre na pravem nivoju proti Finski nimajo česa bati.

icon-expand Rok Možič FOTO: CEV

Besedam Možiča se je pridružil tudi Jan Kozamernik, ki v slovenski izbrani vrsti vidi še nekaj prostora za izboljšave. "Vesel sem, da smo tekmo "pripeljali domov" tako, kot smo si želeli. Na začetku smo imeli nekaj težav, ampak to se na začetku prvenstva lahko pričakuje. Nismo še v popolni formi, ampak moramo rasti skozi prvenstvo, in mislim, da je bil to dober začetek. Zagotovo pa moramo še nekaj stvari popraviti. Ukrajinci so nas s servisom postavili pod velik pritisk. Njihov blok je bil korekten. Morali smo igrati zelo moštveno, da smo tekmo obrnili v našo korist. Sam sem vesel takega začetka. Nadejam se, da bodo naslednje tekme še boljše in bolj kakovostne."

icon-expand Slovenija – Ukrajina FOTO: CEV

Nekaj napak v igri Slovenije je videl Tine Urnaut, ki je prepričan, da bodo na naslednjih tekmah morali igrati kakovostnejšo odbojko. "Začeli smo preveč mirno, oni pa so začeli z velikim pritiskom na servisu. Od drugega niza naprej smo začeli igrati bolje in bili bolj zbrani v lahkih situacijah, v katerih pa bomo morali biti boljši. Na naslednji tekmi bomo morali biti boljši pri malenkostih, ko bomo imeli žogo. Morali bomo odigrati bolj kakovostno in mirno, nasprotniku pa ne bomo smeli nič podarjati," je povedal kapetan slovenske reprezentance.

icon-expand Gheorghe Cretu FOTO: CEV