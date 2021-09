Urnaut: 'Veseli smo, da smo tam, kjer smo, a favoriti so Poljaki

Slovenska ekipa je svetovne prvake ugnala že na treh zaporednih prvenstvih, pred štirimi leti tudi na njihovem igrišču, a to vseeno ne pomeni, da bo tokrat favoritinja. Poljaki trenutno kažejo odlične predstave, za zdaj so še nepremagani, v četrtfinalu pa so gladko premagali Rusijo. Ekipi se od obračuna v Ljubljani nista skoraj nič spremenili. Letos sta se dvakrat pomerili tudi v Ligi narodov – prvič so zmagali Slovenci, v polfinalu pa Poljaki – tako da se dobro poznata, neznank pa praktično ni.

Kapetan Tine Urnaut meni, da tri zaporedne zmage na evropskih prvenstvih ne pomenijo ničesar in da je favoritinja Poljska. "Mi smo veseli, da smo tukaj, kjer smo. Vemo, kdo nas čaka v polfinalu. Čeprav so proti nam izgubili na treh evropskih prvenstvih, to ne pove ničesar. Tradicijo porazov so prekinili v letošnji Ligi narodov, zdaj pa igrajo še pred domačimi navijači," vlogo favoritov Urnaut pripisuje gostiteljem.