Urnaut pred EP: Smo ekipa, ki se nikdar ne preda in ne obupa

Kapetan Tine Urnaut je prepričan, da je Slovencem ostalo še dovolj moči za EP, na parket pa se podajajo z lepo bero izkušenj, ki so jih pridobili med poletjem. Največ so se naučili na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na OI s Francijo, po številnih napakah so namreč klonili s 3:0.

To poletje smo trenirali več kot katerakoli reprezentanca. Ostali so imeli na voljo več premora in prostih dni. Mi več kot šest dni nikdar nismo imeli na razpolago. To je naporno, vendar smo po drugi strani resnično motivirani za domače tekme EP. Ni nam težko in vsakič se odpravimo v dvorano, z maksimalno željo, da damo vse od sebe.

Mislim, da je bil julijski Challenger pred domačim občinstvom izjemno pozitiven. Rezultat smo si zaslužili, saj smo se že dalj časa želeli uvrstiti v Ligo narodov. S tem smo naredili velik korak naprej. Mlajšim generacijam smo omogočili, da začnejo nastopati na nivoju, za katerega se sami trudimo že 15 let. Kvalifikacije za OI so dokazale, da lahko igramo z vsako ekipo, ob tem pa razkrile naše rezerve in šibke točke.

Katera izkušnja zadnjih dveh mesecev vam bo na EP prišla najbolj prav?

Mislim, da tekma s Francijo. Tam smo uvideli našo največjo ’luknjo’. Po drugi strani tudi tekma s Poljsko. Velikokrat sem že poudaril, da nam primanjkuje močnih tekem. To se pozna na tekmah z reprezentancami, ki so na nivoju Francije in Poljske. Odločajo malenkosti. Na Challengerju smo si lahko privoščili napake in kljub temu vknjižili zmago. Na močnih tekmah pa te vsaka napaka lahko stane zmage. Le točka ali dve v setu odločata o zmagovalcu in poražencu. Zavedamo se, da moramo izkoristiti prav vsako priložnost. Ničesar ne smemo podariti nasprotniku. Upam, da nam bo to dobra šola za EP. Kot reprezentanca smo skupaj že res dolgo časa, tako smo skupaj izkusili vse vrste tekem, od A do Ž. Izkušenj na tem nivoju je malo morje. Smo ekipa, ki se nikdar ne preda in ne obupa. To se vidi že na naših treningih, ko se pobijemo za vsako točko. Najbolj trpi sodnik, naš Alfredo, ko mora sprejeti kakšno odločitev. Res gremo na nož, še bolj kot ob tekmah. (smeh) Pomembno je, da to agresivnost prinesemo tudi na evropsko prvenstvo.

Ste po vsem teh mesecih, ki ste jih v zadnjem času preživeli skupaj, še močnejši ali ste že nekoliko siti drug drugega?

(smeh) Mislim, da smo sčasoma postali bolj izkušeni in se sprejemamo takšni, kot smo. Vsak izmed nas je poseben, drugačen. Sprejeti je treba soigralce, takšne, kot so, in obenem delovati kot ekipa. Dihati moramo kot eno. Do zdaj sem igral že v številnih ekipah, pa sem le v redkih videl toliko sprejemanja, kot jo ima naša reprezentanca. Pa tudi želje, da kot ekipa dosežemo velik uspeh.