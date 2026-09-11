Urnaut pred Slovaško svari: Že smo se znali opeči

Slovenci so v Modeno, kjer bodo odigrali vseh pet tekem skupinskega dela na letošnjem EuroVolleyju, pripotovali z jasnimi cilji po novem vrhunskem dosežku.
Po treh srebrnih (2015, 2019 in 2021) in bronasti kolajni (2023) je morda napočil trenutek tudi za osvojitev najžlahtnejšega odličja. Toda v tako zaostreni konkurenci bi bilo napovedati napad na zlato kolajno vendarle preveč. Čeprav naša izbrana vrsta premore tako posamično kot kolektivno kakovost, se bo veliko vprašalo tudi Italijo, Bolgarijo, Francijo, Poljsko in še bi lahko naštevali.
A omenjeni kvartet ob Sloveniji velja za skupino reprezentanc iz (naj)ožjega kroga favoritov za najvišja mesta. Slovaška bo za uvod v prvenstvo stare celine pravšnji nasprotnik, kapetan Tine Urnaut pa kljub temu opozarja na naslednje: "Če ne bomo z glavo povsem pri stvari, se nam lahko hitro ponovi scenarij z zadnjega EP-ja, ko smo se v uvodnem krogu opekli proti Češki. Ničesar ne smemo prepustiti naključju, ampak odigrati na vso moč in pokazati, da smo na evropsko prvenstvo prišli z jasnim načrtom."
Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Fabia Solija bo v predtekmovalni skupini A odigrala pet tekem. Po petkovem dvoboju s Slovaško Urnauta in druščino v naslednjih dneh čakajo še obračuni s Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. V izločilne boje se bodo uvrstile štiri najboljše ekipe iz vseh štirih predtekmovalnih skupin A, B, C in D.
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