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Odbojka

Urnaut pred Slovaško svari: Že smo se znali opeči

Modena, 11. 09. 2026 12.58 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija - ZDA

Slovenski odbojkarji bodo evropsko prvenstvo v Italiji nocoj odprli z obračunom proti slovaški izbrani vrsti. Ta ne bi smela predstavljati (pre)visoke ovire za varovance selektorja Fabia Solija, ki v en glas poudarjajo, da kljub očitni kakovostni razliki med reprezentancama Slovaške ne bodo podcenjevali.

Slovenci so v Modeno, kjer bodo odigrali vseh pet tekem skupinskega dela na letošnjem EuroVolleyju, pripotovali z jasnimi cilji po novem vrhunskem dosežku.

Po treh srebrnih (2015, 2019 in 2021) in bronasti kolajni (2023) je morda napočil trenutek tudi za osvojitev najžlahtnejšega odličja. Toda v tako zaostreni konkurenci bi bilo napovedati napad na zlato kolajno vendarle preveč. Čeprav naša izbrana vrsta premore tako posamično kot kolektivno kakovost, se bo veliko vprašalo tudi Italijo, Bolgarijo, Francijo, Poljsko in še bi lahko naštevali.

Nik Mujanović (na sliki v belem dresu s številko 20) bo eden ključnih mož v igri slovenske odbojkarske reprezentance na evropskem prvenstvu v Italiji.
Nik Mujanović (na sliki v belem dresu s številko 20) bo eden ključnih mož v igri slovenske odbojkarske reprezentance na evropskem prvenstvu v Italiji.
FOTO: Profimedia

A omenjeni kvartet ob Sloveniji velja za skupino reprezentanc iz (naj)ožjega kroga favoritov za najvišja mesta. Slovaška bo za uvod v prvenstvo stare celine pravšnji nasprotnik, kapetan Tine Urnaut pa kljub temu opozarja na naslednje: "Če ne bomo z glavo povsem pri stvari, se nam lahko hitro ponovi scenarij z zadnjega EP-ja, ko smo se v uvodnem krogu opekli proti Češki. Ničesar ne smemo prepustiti naključju, ampak odigrati na vso moč in pokazati, da smo na evropsko prvenstvo prišli z jasnim načrtom." 

Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Fabia Solija bo v predtekmovalni skupini A odigrala pet tekem. Po petkovem dvoboju s Slovaško Urnauta in druščino v naslednjih dneh čakajo še obračuni s Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. V izločilne boje se bodo uvrstile štiri najboljše ekipe iz vseh štirih predtekmovalnih skupin A, B, C in D. 

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