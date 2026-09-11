Urnaut pred Slovaško svari: Že smo se znali opeči

Slovenci so v Modeno, kjer bodo odigrali vseh pet tekem skupinskega dela na letošnjem EuroVolleyju, pripotovali z jasnimi cilji po novem vrhunskem dosežku.

Po treh srebrnih (2015, 2019 in 2021) in bronasti kolajni (2023) je morda napočil trenutek tudi za osvojitev najžlahtnejšega odličja. Toda v tako zaostreni konkurenci bi bilo napovedati napad na zlato kolajno vendarle preveč. Čeprav naša izbrana vrsta premore tako posamično kot kolektivno kakovost, se bo veliko vprašalo tudi Italijo, Bolgarijo, Francijo, Poljsko in še bi lahko naštevali.