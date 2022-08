Urnaut: Prej ko se prilagodimo, bolje bo

Prepričan je, da bo novi selektor storil vse, da bodo igrali najboljšo odbojko, na igralcih pa je, da se ustrezno prilagodijo na nenadno spremembo. "Verjetno je zelo podobno, kot če se pri vas zamenja šef. Svoje delo se trudiš še naprej maksimalno opravljati. Enako je pri nas. Vsak trener ima svoj način dela. Prej kot se posameznik, ekipa prilagodijo, bolje je. Zase lahko rečem, da bom ob vsakem prihodu v dvorano od prve do zadnje minute dal vse od sebe. To bom počel pod vodstvom vsakega trenerja," je poudaril 33-letnik iz Kotelj.

"Nisem pravi naslov za takšno vprašanje. Osebno z vsakim trenerjem od prvega do zadnjega trenutka delam maksimalno. To je moj edini cilj, da vsakič ko stopim v dvorano, dam vse od sebe. Upam, da podobno razmišljajo tudi moji soigralci," je presenečenje nad odločitvijo izrazil sprejemalec slovenske reprezentance.

Zamenjava na čelu strokovnega štaba je tako zanj kot za soigralce prišla nenadoma. "Težko bi karkoli razložil. Niti približno nisem pravi naslov za to, tam je odbojkarska zveza, predsedstvo in predsednik, ki bodo znali pojasniti to odločitev," je dejal in dodal: "Izvedeli smo včeraj, ko je bilo objavljeno v medijih. Zveza je dejala, da je to njihova odločitev. Se vi strinjate, ko se menja šef? Lahko kaj spremenite? Sam osebno nič ne morem spremeniti, to so stvari, na katere nimam vpliva."

Cretuja je spoznal na kratko, za kaj več enostavno ni bilo časa. "Nisem ga uspel tako na hitro spoznati, a zagotovo je trener, ki je zelo motiviran. Vsakič ko stopi v dvorano, želi maksimum. Zelo zahteven je do sebe in posledično do drugih. Zagotovo želi storiti vse, da pride v najboljši možni položaj za zmago."