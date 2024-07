Urnaut: Preveč truda smo vložili, da bi v Parizu zgolj sodelovali

"Smo v fazi priprav na olimpijske igre, ko so naše noge nekoliko težke zaradi zahtevnih treningov. Zato od turnirja na Poljskem ta vikend ne pričakujem presežkov v naši igri," je na druženju s predstavniki sedme sile pred odhodom v Krakov, kjer izbrance selektorja Gheorgheja Cretuja čakajo obračuni z Egiptom, Nemčijo in gostiteljico Poljsko, uvodoma dejal Urnaut.

"O nasprotnikih ne bomo nič kaj preveč razmišljali. Seveda se bomo nanje taktično pripravili in poiskali načine, kako jih zaustaviti. A kar je vedno najbolj važno, je, kaj se dogaja na naši strani mreže, to bomo morali dvigniti na višjo raven. Kvalitetne tekme proti trem kakovostnim ekipam, ki bodo igrale na olimpijskih igrah, nam bodo prišle zelo prav. Izkoristili jih bomo predvsem zato, da bomo skušali izboljšati stvari, za katere vemo, da jih moramo izboljšati in ki nam lahko pomagajo na poti do zmage v vsakem nizu in na vsaki tekmi. Veliko pozornosti bomo morali nameniti vsem lahkim situacijam, ki se bodo pojavljale na tem turnirju," se slovenski kapetan že ozira k najpomembnejšemu turnirju v njegovi karieri in karierah reprezentančnih soigralcev.

Da slovenski odbojkarji v francosko prestolnico ne bodo šli zgolj sodelovati, je vsem kristalno jasno. "Poglejte, preveč truda smo vložili, da smo se uvrstili na OI in da bi nato v Parizu nekomu izgledali simpatični. Vsako tekmo bomo šli odločno na zmago, premoremo namreč dovolj kakovosti, da se enakovredno kosamo z vsakim tekmecem," še dodaja neuničljivi kapetan Urnaut.