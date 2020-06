Pahor odlikoval odbojkarje: Dosegli smo cilje, o katerih smo le sanjali

"Lep pozdrav vsem skupaj. Bom poskušal biti čim bolj uraden ... (smeh)" je z nagovorom začel dobro razpoloženi Urnaut. "Najlepša hvala, gospod predsednik, za to odliko, počaščeni smo, da smo lahko danes tukaj in prejmemo to. Govorim v imenu celotne ekipe in celotne odbojkarske zveze in ... Vam največja zahvala za to. Hkrati pa bi se zahvalil še naši odbojkarski zvezi z Metodom Ropretom na čelu, brez katerega mislim, da ne bi bilo nič od tega, kar se je v odbojki dogajalo v zadnjih štirih letih mogoče. Z njim smo začeli neko novo zgodbico in dosegli nekatere cilje, o katerih smo samo sanjali. Na koncu smo tudi tisti dolgoletni cilj svetovne lige dosegli, ampak še vedno čakamo na prvo uradno tekmo. Ampak tudi to bo prišlo, v to sem prepričan, uvrstitev na svetovno prvenstvo in potem prvi vrhunski rezultat pred štirimi leti evropsko prvenstvo, potem pa zdaj ta fenomenalna zgodbica, ki smo jo spisali skupaj v Sloveniji," je nadaljeval Urnaut.

"Tu gredo zahvale tudi našemu strokovnemu štabu z medicinskim štabom, vsem organizatorjem, ki so nam omogočili, da smo lahko pred takšnimi fantastičnimi navijači tako izpeljano, kot mora biti, da so nam omogočili vse skupaj. Potem vsem soigralcem, ki smo dan za dnem trenirali, pa ne samo letos - že vseh deset ali dvanajst let pred tem, ko ni bilo nobenega rezultata, ko nam je vedno kaj zmanjkalo, ko smo trpeli pa žalostni hodili v klube po koncu poletja. Vsem se zahvaljujem za ves trud, ki smo ga vložili. Na koncu se je to nekako poplačalo, ena velika, velika zahvala pa gre tudi vsem navijačem, ki so nam spremljali, celi Sloveniji, ki nas je spremljala v teku evropskega prvenstva, kjer je res bila ena pravljica, ki si jo lahko vsak športnik samo zaželi. Vem, da jo bomo do konca življenja nosili v srcu. Ko enkrat stojiš pred 13.000 navijači, ki pojejo Zdravljico ... Brez glasbe ... To je nekaj nepopisnega in mislim, da se je takrat večina tekem v Stožicah že odločila, tako da ... Potem je bilo le še vprašanje, kakšen bo končni rezultat. Ampak mislim, da smo res spisali nekaj nepozabnega. Ponosen sem na vse, ki so danes tu, na vse, ki so nas spremljali in še enkrat velika zahvala vsem, ki so nam stali ob strani,"je še povedal.

Predsednik Pahor je v utemeljitvi zapisal, da so "naši odbojkarji, naši srebrni fantje" vnovič dokazali, da se "uvrščajo v sam vrh evropske in tudi svetovne odbojke, športne panoge, ki velja za eno najmnožičnejših v svetu športa".

"Vedeli smo, da so zmožni premagati vsakogar,"se je lanskega obračuna v finalu EuroVolleyja 2019 s Srbijo v Parizu dotaknil Pahor. "Ko se to ni zgodilo in so se ovenčali s srebrom, pa smo bili skoraj enako ponosni, saj je bila to za evropske podprvake že druga medalja v štirih letih. S takim dosežkom se v družbi najboljših evropskih reprezentanc lahko pohvalita le dve, ena je Slovenija,"je zapisal predsednik.

"Srčna zgodba naše reprezentance se ni začela šele nedavno in uspehi zadnjih let niso zgolj naključje. Odbojka je nastala pred stopetindvajsetimi leti, v Sloveniji pa se igra že skoraj sto let. V Maribor so jo prinesli češki Sokoli in po drugi svetovni vojni so jo poznali in igrali že po vseh večjih krajih v Sloveniji. Ko je bila leta 1952 ustanovljena Odbojkarska zveza Slovenije, so začeli nastajati odbojkarski klubi in odbojka se je razvila v privlačen tekmovalni šport. Privlačnost in priljubljenost sta v zadnjem desetletju pripomogli k neverjetnim dosežkom. Ko se je reprezentanci leta 2015 pridružil selektor Andrea Giani, se je prvikrat povzpela na drugo mesto v Evropi; ko jo je prevzel Alberto Giuliani, je ta uspeh ponovila z nasmehom, ki je postal njen zaščitni znak. Zmagovita pot na stopničke za evropske zmagovalce in v srca slovenskih navijačev se je začela, še preden je reprezentanca odpotovala na pariški veliki finale. Reprezentanti so na noge dvignili vso Slovenijo, in to ne le z igro, marveč tudi z iskrivimi in tako iskrenimi nasmeški. S preprostostjo in prijaznostjo so dokazovali, da v vrhunskem športu še obstaja prijateljstvo. Državo so povezali v množico podpornikov, ki so več kot dva tedna dihali kot eden. Dvorano v Stožicah sta do vrha napolnila športna strast in ponos ob rezultatih: za majhno Slovenijo nenadoma noben zalogaj ni bil prevelik. Zdravljica, ki jo je zapelo trinajst tisoč glasov, nam še danes prikliče v spomin vznemirjenje, ki smo ga čutili takrat. Kapetan Tine Urnaut je v Pariz popeljal svoje soigralce in pet tisoč slovenskih navijačev. Srebrni fantje, ki se vselej brez izjeme odzovejo pozivu v slovensko reprezentanco in ponosno nosijo dres z državnim grbom, so navdih za vsakogar, ne le za športnike. Na videz lahkotno nizajo vrhunske športne dosežke in dajejo vtis, da je šport igra in zabava in da so zmage triumf tovarištva in sodelovanja. Ljudje jim zato radi odpro svoja srca, država pa se jim za navdihujoče uspehe zadnjih let zahvaljuje z državnim odlikovanjem,"je dodal.