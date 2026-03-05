Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Urnaut: Storili bomo vse, da izločimo veliki Fenerbahče

Ljubljana, 05. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. M.F.
ACH Volley - Tours

Pred odbojkarji ACH Volleyja je še en v nizu zahtevnih dvobojev na evropskem klubskem prizorišču v tej sezoni. Po italijanskem velikanu Trentinu in zvezdniški zasedbi Ziraata iz Ankare kapetana Tineta Urnauta in druščino nocoj od 19.50 naprej z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO čaka prva tekma četrtfinala pokala CEV proti trenutno najbogatejši turški ekipi, slovitemu Fenerbahčeju. Želja in motiv pri Ljubljančanih nista vprašljiva, s pomočjo glasnega občinstva pa je možno vse.

Vzdušje v ljubljanski zasedbi pred spopadom s turškim velikanom je pozitivno, priznava njen kapetan Tine Urnaut.

"V tekmo bomo vstopili maksimalno, od prve do zadnje točke. Zavedamo se, da bi nam pozitiven rezultat na prvi tekmi povečal možnosti pred povratnim obračunom v Turčiji. To sta dve tekmi, na katerih bomo storili vse, kar je v naših močeh, da se uvrstimo v naslednji krog tekmovanja," pravi pred prvim od skupno dveh četrtfinalnih spopadov s slovitim Fenerbahčejem 38-letni slovenski reprezentačni sprejemalec, ki je prepričan, da bomo v izločilnih bojih pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) na delu videli nekaj izjemno kakovostnih zasedb.

"Nekatere ekipe v pokalu CEV so močnejše od določenih ekip, ki so v Ligi prvakov napredovale v naslednji krog. Kakovost obračunov je vsaj na podobni ravni kot v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Razen morda klubov, s katerimi smo se pomerili v letošnji sezoni. Vsi četrtfinalni obračuni so izjemno kakovostni in na tak način tudi vstopamo v omenjeno tekmovanje. Naredili bomo vse, da v danem trenutku prikažemo najboljšo mogočo odbojko in si priigramo najboljši mogoči rezultat," optimistično razmišlja Urnaut.

Turški velikan je vložil enormna denarna sredstva v sestavo svojega moštva pred letošnjo sezono. Imena, kot so Earvin N'Gapeth, Barthelemy Chinenyeze, Fabian Drzyzga ter brata Adis in Mirza Lagumdžija, sama po sebi dovolj zgovorno pričajo o kakovosti Fenerja.

"Fenerbahče je prav gotovo zelo kakovostna ekipa. V zasedbi, ki jo med drugimi sestavljata olimpijska prvaka s Francijo, pa svetovni prvak s Poljsko ter še nekaj izjemnih tujcev ... Njihova kakovost torej ni sporna. Mi pa bomo kot v vsako drugo tekmo pred domačo publiko vstopili odločno in agresivno, od prve do zadnje točke ter pustili srce na igrišču, da pridemo do zmage," je recept za uspeh na domači tekmi opisal Urnaut in zaključil:

"Naša evropska pot se še ni končala. Upam, da bo vse daljša in daljša ter da bomo s skupnimi močmi ustvarili takšno vzdušje, kot smo ga bili deležni na tekmah skupinskega dela Lige prvakov. V takšnem vzdušju je užitek igrati."

Preberi še K oranžnim zmajem prihaja zvezdniški Fenerbahče: 'Na prvi tekmi jim želimo prekrižati načrte'

Pokal CEV, četrtfinale, prva tekma, izid:
ACH Volley - Fenerbahče -:-

Četrtfinale pokala CEV: ACH Volley - Fenerbahče
Četrtfinale pokala CEV: ACH Volley - Fenerbahče
FOTO: 24ur.com
odbojka pokal cev četrtfinale ach volley fenerbahče tine urnaut

Umrl je Aleksandar Boričić

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?
Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?
Toksična tašča? Terapevtka razkriva, kako prepoznati opozorilne znake
Toksična tašča? Terapevtka razkriva, kako prepoznati opozorilne znake
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
zadovoljna
Portal
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Dnevni horoskop: Ribe bodo romantične, tehtnice čaka sprememba videza
Dnevni horoskop: Ribe bodo romantične, tehtnice čaka sprememba videza
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Nižje cene na otroškem oddelku
Opustila je študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Opustila je študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Kako se znebiti mušic v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
okusno
Portal
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551