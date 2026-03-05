Urnaut: Storili bomo vse, da izločimo veliki Fenerbahče

Vzdušje v ljubljanski zasedbi pred spopadom s turškim velikanom je pozitivno, priznava njen kapetan Tine Urnaut. "V tekmo bomo vstopili maksimalno, od prve do zadnje točke. Zavedamo se, da bi nam pozitiven rezultat na prvi tekmi povečal možnosti pred povratnim obračunom v Turčiji. To sta dve tekmi, na katerih bomo storili vse, kar je v naših močeh, da se uvrstimo v naslednji krog tekmovanja," pravi pred prvim od skupno dveh četrtfinalnih spopadov s slovitim Fenerbahčejem 38-letni slovenski reprezentačni sprejemalec, ki je prepričan, da bomo v izločilnih bojih pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) na delu videli nekaj izjemno kakovostnih zasedb.

"Nekatere ekipe v pokalu CEV so močnejše od določenih ekip, ki so v Ligi prvakov napredovale v naslednji krog. Kakovost obračunov je vsaj na podobni ravni kot v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Razen morda klubov, s katerimi smo se pomerili v letošnji sezoni. Vsi četrtfinalni obračuni so izjemno kakovostni in na tak način tudi vstopamo v omenjeno tekmovanje. Naredili bomo vse, da v danem trenutku prikažemo najboljšo mogočo odbojko in si priigramo najboljši mogoči rezultat," optimistično razmišlja Urnaut. Turški velikan je vložil enormna denarna sredstva v sestavo svojega moštva pred letošnjo sezono. Imena, kot so Earvin N'Gapeth, Barthelemy Chinenyeze, Fabian Drzyzga ter brata Adis in Mirza Lagumdžija, sama po sebi dovolj zgovorno pričajo o kakovosti Fenerja.

"Fenerbahče je prav gotovo zelo kakovostna ekipa. V zasedbi, ki jo med drugimi sestavljata olimpijska prvaka s Francijo, pa svetovni prvak s Poljsko ter še nekaj izjemnih tujcev ... Njihova kakovost torej ni sporna. Mi pa bomo kot v vsako drugo tekmo pred domačo publiko vstopili odločno in agresivno, od prve do zadnje točke ter pustili srce na igrišču, da pridemo do zmage," je recept za uspeh na domači tekmi opisal Urnaut in zaključil: "Naša evropska pot se še ni končala. Upam, da bo vse daljša in daljša ter da bomo s skupnimi močmi ustvarili takšno vzdušje, kot smo ga bili deležni na tekmah skupinskega dela Lige prvakov. V takšnem vzdušju je užitek igrati."

Pokal CEV, četrtfinale, prva tekma, izid:

ACH Volley - Fenerbahče -:-