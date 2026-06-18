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Odbojka

Slovenci pred odbojkarsko vročico v Stožicah: Takega turnirja še ni bilo

Ljubljana, 18. 06. 2026 06.00 pred 5 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž. STA
Tine Urnaut

Turnir odbojkarske Lige narodov se s Kitajske seli v Slovenijo. Slovenski odbojkarji so že v nestrpnem pričakovanju tekem v domačih Stožicah. Sredi Ljubljane se bodo udarili s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo, na obračunih proti zahtevnim tekmecem pa kot vedno računajo na bučno podporo navijačev.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je turnir Lige narodov v kitajskem Linjiju začela s tremi zmagami in porazom. S 3:2 so bili boljši od Kitajcev, Poljakov in Kubancev, klonili pa so proti Japoncem.

Drugi del turnirja se bo odvil v Ljubljani. Slovenci se bodo v, kot upajo odbojkarji, nabito polnih Stožicah merili proti Kanadčanom, Bolgarom, Brazilcem in Italijanom. Tudi kapetan Tine Urnaut obljublja pravo odbojkarsko poslastico sredi prestolnice.

"Tako močnega turnirja, kot bo ta, v Sloveniji še ni bilo, in težko bo še kdajkoli," je pred začetkom tekmovanja dejal Korošec, ki se mu v stoženski areni obeta vrhunsko vzdušje. "Vedno je fenomenalno tu igrati. Upam, da se bo še enkrat več ustvarila fenomenalna energija, da bodo polne Stožice. Mi pa bomo vse naredili, da zmagamo."

Urnaut je sicer kitajski del turnirja izpustil, v njegovi odsotnosti pa je vlogo kapetana prevzel Alen Pajenk. "Vesel sem, da sem lahko izkusil to vlogo. Upam, da so bili tudi fantje veseli, da sem bil kapetan in da sem se dobro odrezal ter pokazal nekaj več kot po navadi. Vesel pa sem, da se Tine vrača in da bomo lahko nastopili v tisti pričakovani postavi," je dejal 40-letni srednji bloker.

Nadomestni kapetan je bil z doseženim v Linjiju zadovoljen, še zlasti, ker niso igrali v polni zasedbi. "Zavedamo se, da bi se marsikaj lahko obrnilo drugače in bi lahko bili na precej drugačnem mestu, kot smo trenutno. Lahko smo zadovoljni tudi s tem, kar so prikazali naši mlajši igralci."

Tudi on že komaj čaka, da stopi na parket Stožic in se z ostalimi varovanci selektorja Fabia Solija pomeri s številnimi odbojkarskimi zvezdniki. "Res smo veseli, da imamo turnir doma, da k nam pridejo trenutno najmočnejše reprezentance. Veselimo se teh tekem. Upam, da bodo Stožice kot vedno pokale po šivih in bo tista energija, ki jo pričakujemo in navadno čutimo na igrišču."

"Obljubimo, da se bomo borili za vsako žogo, tako kot smo se že na Kitajskem in da bomo dali vse od sebe, da če že ne s štirimi, da vsaj s tremi zmagami nadaljujemo Ligo narodov," je v izjavi za krovno zvezo še dejal Pajenk.

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Poklon Gaspariniju in Vinčiću

Dodaten razlog za prihod v Stožice pa bodo navijači imeli tudi zaradi dejstva, da se bo OZS še enkrat poklonila legendama reprezentance, Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću. Njuna dresa s številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop stoženske dvorane.

"Naj mi ne zamerijo Tine Urnaut, Alen Pajenk in drugi legendarni reprezentanti. Tudi oni pridejo na vrsto, tokrat pa se bomo posvetili Mitji in Dejanu. Odločili smo se, da bosta ona dva prva s to častjo. Upam, da ju bodo še enkrat pozdravili tudi gledalci," je dejal predsednik slovenske odbojkarske zveze Metod Ropret, ki napoveduje spektakel in se hkrati nadeja, da bodo slovenski igralci pričakovano podporo znali izkoristiti in pred svojimi navijači še izboljšati položaj v svetovni ligi, ki so jo začeli s turnirjem na Kitajskem.

Dejan Vinčić na zadnji tekmi za slovensko reprezentanco
Dejan Vinčić na zadnji tekmi za slovensko reprezentanco
FOTO: Luka Kotnik

"S tremi zmagami in enim porazom smo zelo zadovoljni. Jasno je, da imamo visoke rezultatske cilje, čeprav se tudi vidi, da želi trener Soli ponuditi možnost mlajšim igralcem. Tisti, ki ste že dlje časa z mano, dobro veste, da se jaz v stroko ne mešam, ampak z vsem, kar zdaj vidim, sem zelo zadovoljen. Tudi z rezultati na prvem turnirju lige in dejstvom, da priložnost za igro dobivajo mlajši igralci. Soli se zaveda, da je sezona dolga in da nas čaka še evropsko prvenstvo. Njegove odločitve imajo nek smisel," meni Ropret, ki še ne more napovedati, ali bodo isti igralci, ki ekipo sestavljajo v evropski ligi, pomagali tudi na evropskem prvenstvu ob koncu reprezentančne sezone.

"Vemo, kdo bo na voljo in kdo ne. Kar se tiče Klemna Čebulja vam ne morem veliko povedati. Jaz ne vem, kako razmišlja, mogoče vedo igralci, ki so več v stiku z njim. Jaz sem z njim govoril malo po novem letu, rekel mi je, da ga zaenkrat ne bo, ni pa rekel, da ga trajno ne bo. Res ne vem, kaj to pomeni, lahko je to daljše obdobje, upam, da ne. Potrebujemo vsakega igralca, olimpijske igre so blizu," se vrnitvi Čebulja vsaj za evropsko prvenstvo nadeja predsednik zveze.

Prva tekma slovenske odbojkarje čaka v sredo, 24. junija, nasproti jim bo stala Kanada. Dan zatem se bodo udarili z Bolgarijo, v soboto, 27. junija, jih čaka obračun z Brazilci, slovenski del turnirja pa se bo sklenil v nedeljo, 28. junija, zadnji tekmec Slovencev bodo Italijani. Tekme bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

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