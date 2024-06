Urnaut: Tekma z Brazilijo bo prvi pravi pokazatelj naše trenutne moči

Tako selektor slovenske odbojkarske reprezentance Gheroghe Cretu kot tudi njen kapetan Tine Urnaut v en glas poudarjata, da bo petkova preizkušnja v Ligi narodov proti favorizirani brazilski izbrani vrsti, ki bo na omenjenem obračunu nastopila brez svojega prvega organizatorja igre Bruna, prvi pravi pokazatelj trenutne slovenske moči.

"Vemo, kakšne igralce imamo nasproti nas in vemo, kako dolgo klop imajo. Vemo tudi, na kakšen način igrajo, saj smo proti njim že v lanski VNL odigrali dobro tekmo. A ne želim še ene dobre tekme, želim zmago. Tudi fantje želijo isto. Vsi vemo, da je za nas vsaka tekma pomembna, vsaka zmaga nas pelje bližje Parizu in zato mi je pravzaprav bolj kot ne vseeno, kdo je na drugi strani in kakšna imena so na drugi strani. Vseh 14 Brazilcev ne more biti istočasno na igrišču," pred tekmo razmišlja slovenski selektor Cretu.