Urnaut: Velika stvar je, da tudi s slabšo igro zmagujemo

Tine Urnaut (38) je na zadnjem druženju s predstavniki sedme sile pred jutrišnjim (četrtek) povratnim kvalifikacijskim obračunom z nizozemskim Orionom med drugim sporočil spodbudno novico, da se po daljših zdravstvenih peripetijah počasi vrača v ustaljene tirnice.
"Stvari se iz dneva v dan izboljšujejo. Vse več treniram tako na parketu kot tudi v fitnesu. Velika želja je, da se čim prej vrnem v poln pogon," je na vprašanje o trenutnem zdravstvenem stanju kratko in jedrnato odgovoril 38-letni kapetan slovenskih državnih prvakov.
Ko je beseda nanesla na prvo tekmo z nizozemskim predstavnikom pred tednom dni, je izkušeni Korošec izpostavil dve stvari. "V vsakem primeru moramo izboljšati začetni udarec. V tej prvini igre smo naredili preveč napak. Tu bi se strinjal z našim trenerjem Igorjem Kolakovićem, da imamo še ogromno rezerv prav pri servisu. Če bomo tu na žleni ravni, jim lahko povzročimo veliko preglavic. Nizozemci so tehnično zelo dovršena ekipa in ne bo nam lahko," je dejal Urnaut in dodal.
"Zelo pomembno, morda celo ključno spoznanje je, da ima naše moštvo trden značaj. Velika stvar je, da tudi s slabšo igro zmagujemo zahtevne tekme. Tudi ta segment bo igral zelo pomembno vlogo na poti do Lige prvakov. Poudarjam še enkrat, da nas čaka zelo težka nloga, ki pa smo jo vsekakor zmožni opraviti z odliko."
