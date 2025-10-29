Urnaut: Velika stvar je, da tudi s slabšo igro zmagujemo

Kapetan aktualnega slovenskega odbojkarskega državnega prvaka ACH Volleya Tine Urnaut pred povratnim obračunom 1. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti nizozemskemu predstavniku Orion Stars napoveduje novo zahtevno nalogo, a verjame, da je s soigralci zmožen preskočiti visoko prvo oviro na poti do želene uvrstitve v skupinski del elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

Tine Urnaut (38) je na zadnjem druženju s predstavniki sedme sile pred jutrišnjim (četrtek) povratnim kvalifikacijskim obračunom z nizozemskim Orionom med drugim sporočil spodbudno novico, da se po daljših zdravstvenih peripetijah počasi vrača v ustaljene tirnice. "Stvari se iz dneva v dan izboljšujejo. Vse več treniram tako na parketu kot tudi v fitnesu. Velika želja je, da se čim prej vrnem v poln pogon," je na vprašanje o trenutnem zdravstvenem stanju kratko in jedrnato odgovoril 38-letni kapetan slovenskih državnih prvakov.