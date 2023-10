Kapetan Tine Urnaut realno: Žal moramo priznati premoč

"Japonci so prikazali bolj kvalitetno odbojko, boljše so odigrali od nas, prikazali boljšo igro v vseh elementih. Dobro smo sicer vstopili v tekmo, ampak smo imeli potem, kot že dostikrat do sedaj, težave pri igri za menjavo. In to niti ne na servis katerega od njihovih najboljših serverjev, ampak njihovega podajalca. Dobili smo serije po štiri, pet točk vsak niz. Tam se je nato zakomplicirala situacija in mi smo jih morali loviti. Vedeli smo, da so kvalitetni v obrambi in to so pokazali. Večkrat so se ubranili in tudi bolje so se branili. Tudi protinapad so bolje organizirali kot mi. Bili so bolj učinkoviti v protinapadu in žal, jim moramo priznati premoč," je po tekmi povedal kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut.