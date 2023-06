Urnaut: Zelo sem vesel, da smo ostali zbrani in ohranili mirno kri

"Z različnih vidikov je bila ta tekma za nas zelo pomembna. Na eni strani zaradi niza uspešno izvedenih zaporednih servisov, po drugi strani pa, ker smo mentalno zdržali in vedeli, da lahko osvojimo vse tri točke. V prvem nizu smo se borili sami s sabo, saj nam servis ni stekel, a smo kljub temu vodili. Toda vse se dogaja tako zelo hitro, en igralec pride na servis in vse se spremeni. Vedeli smo, da imamo kakovost, da lahko v vsakem trenutku obrnemo potek tekme v svojo korist. Bili smo pripravljeni, dobro smo igrali v obrambi in zelo sem vesel, da so fantje v najpomembnejših trenutkih ostali zbrani in da so pokazali vse to, kar smo do zdaj trenirali," ni skrival zadovoljstva slovenski selektor.

Tudi kapetan Tine Urnaut poudarja, da sta prav mirnost in zaupanje v lastno kakovost ključna dejavnika na poti do novih zmag. "Za nas je to zelo pomembna zmaga in to so zelo pomembne točke. Kubanci so ena fizično najmočnejših reprezentanc v Ligi narodov in to so na trenutke tudi dokazali. Zelo sem vesel, da smo uspeli ostati mirni in tako pričakati trenutke, ko so tekmeci igrali zares dobro in potem posledično to mirnost izkoristili ter kakovostno odigrali v igri za menjavo in tudi v protinapadih," je črto pod novo zmago potegnil dolgoletni kapetan naših odbojkarjev.