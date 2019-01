Urnaut: Žreb? Vsako tekmo si želim nabito polnih Stožic!

Ste pred žrebom zelo nervozni? Vendarle ste kapetan reprezentance, pri Modeni ste obkroženi s številnimi reprezentanti drugih dežel, ki bodo podobno kot vi, z zanimanjem spremljali ples kroglic.

Iskreno povedano, niti malo. Ni mi vseeno, ampak nervoze ne čutim. Če bomo mi pravi, kot smo v preteklosti že bili, lahko premagamo vsakogar. Zadnji dokaz je bilo svetovno prvenstvo. V vsakem primeru pa skupinski del predstavlja le nek zalet za velike stvari in verjamem, da ko bo najbolj potrebno, na krilih zvestih navijačev, lahko premagamo še tako uglednega tekmeca.

Imate vsaj kakšno željo, ko gre za tekmeca na otvoritvenem spektaklu?

Vsekakor si bi želel tekmeca, s katerim bi napolnili dvorano, imeli fantastično vzdušje in prepričan sem, da potem pred nami ni varen nihče. Vsekakor so reprezentance, s pomočjo katerih je lažje napolniti dvorano izjemna Srbija, svetovni prvak Poljska. Sploh Poljake po celem svetu spremlja ogromno navijačev. Prepričan sem, da bodo imeli gledalci v Ljubljani kaj videti, da nas čaka izjemno evropsko prvenstvo, moja tiha želja poleg naših dobrih predstav pa je, da bi bile Stožice ob vsaki naši tekmi nabito polne.

Najverjetneje vam bo po končanem žrebu zvonil telefon, oglasili se bodo reprezentančni kolegi, spet bo oživela mobilna skupina, ki jo imate ustvarjeno še s Poljske. Si na tedenski ravni izmenjate veliko sporočil z reprezentančnimi kolegi?

Vsake toliko si kaj napišemo, sploh minuli mesec, ko so bili prazniki, smo bili vsi skupaj malo bolj aktivni. Tekmovalno leto v klubih, ki igrajo v najmočnejših ligah, kot je denimo naša italijanska, so zelo intenzivne. Res razmišljamo samo o odbojki, o klubu, vsekakor pa bomo hitro po žrebu razmišljali tudi o tem, kaj nas čaka septembra v Ljubljani.

Redki reprezentanti si kruh še služijo v Sloveniji. Vas to navdaja z optimizmom, bomo zaradi igranja številnih igralcev v tujih ligah, na evropskem prvenstvu videli najmočnejšo Slovenijo doslej?

To je zelo dobrodošlo. V tujih, sploh najmočnejših ligah, se lahko igralci hitro učijo, napredujejo ob vrhunskih posameznikih in to je tisto, kar nujno potrebujemo, da bi imeli močno reprezentanco. Večja bo konkurenca znotraj izbrane vrste, boljši bodo treningi in borba za mesto v ekipi bo neizprosna. Prvenstvo, če želiš do vidne uvrstitve, je zelo dolgo, zato je nujno, da imamo zelo kakovostno zasedbo.