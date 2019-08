Tine Urnaut: Ni lahko, a upanje ostaja, izgubili smo le eno tekmo

Na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 so slovenski izgubili proti Francozom in si tako krepko zmanjšali možnosti za osvojitev prvega mesta, ki edino vodi na OI. Dvoboj je bil sicer precej izenačen, Slovenci pa so tekmo izgubili z izidom 3:0 v nizih. Slovenci so se s Francozi nazadnje srečali v Sofiji, v finalu evropskega prvenstva leta 2015, ko so bili prav tako s 3:0 boljši tekmeci.

Danes slovensko zasedbo čaka tekma s Tunizijo, v nedeljo pa še tekma s Poljsko (gostitelji turnirja so na prvi tekmi gladko premagali afriške prvake s 3:0 v nizih). Poljaki so že pred začetkom dvobojev veljali za prvega favorita, tudi zaradi prednosti domačega terena. Selekto Slovenije Alberto Giuliani je po tekmi dejal: "Nismo igrali slabo, a so bili Francozi boljši, še posebej v dolgih izmenjavah, ki so jih večinoma dobili. Ampak to je turnir s tremi tekmami, zdaj moramo izbrisati to tekmo iz naših misli in se takoj osredotočiti na naslednjo tekmo."

Razočaran je bil tudi kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut, ki je dal izjavo za 24ur takoj po tekmi in dejal, da je bilo v igri preveč napak: "Malenkosti so tiste, o čemer govorimo že nekaj časa, vsak set izgubimo dve, tri, štiri žoge, kjer je problem organizacija in se ne ve kdo poda, ali vemo, pa podaja ni natančna. Ni kontranapada, damo žogo na drugo stran in nasprotnik zaključi. Vsaj tri, štiri žoge so take po setu, te žoge nas drago stanejo. Ni lahko, toliko priložnosti, kot smo jih imeli v prvem, drugem in tudi v tretjem setu, bo težko pozabiti. Moramo prespati in pozabiti, čeprav bo težko. Časa ni veliko, vsak dan je tekma, strniti bo treba moči, a upanje ostaja, izgubili smo le eno tekmo."