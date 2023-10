Urnaut: Pristop je bil od začetka pravi

Slovenski in turški odbojkarji so kvalifikacije za olimpijske igre skupine B, ki jih gosti Tokio, začeli z zmago. Naša izbrana vrsta je pričakovano odpravila Tunizijo, turška pa je presenetljivo gladko slavila nad Srbijo. Finci so namučili favorizirane Japonce, ki so slavili šele po petih nizih, brez težav pa so do uvodne zmage prišli Američani, ki so bili boljši od Egipčanov.

Slovenci in Turki so se nazadnje srečali pred kratkim, v osmini finala evropskega prvenstva, ki se je sredi septembra zaključilo v Rimu in na katerem so naši odbojkarji osvojili bronasto odličje. Varovanci Alberta Giulianija so dobili uvodna niza, nato pa so Slovenci pripravili preobrat in se veselili zmage po petih nizih.