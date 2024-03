Suši ga ni navdušil, za razliko od šinkansena

OGLAS

Selitev Tineta Urnauta na Japonsko je bila zadetek v polno, kot je v pogovoru za športni del oddaje 24ur zatrdil kapetan slovenske reprezentance. Čeprav so mnogi pomislili, da prvenstvo še zdaleč ne bo zahtevno, je Japonska liga vse drugo, kot to. Igranje prvenstvenih obračunov v soboto in nedeljo, pokalna tekmovanja, v katerih v petih dneh klubi odigrajo ravno toliko tekem, govorijo sama zase o zahtevnosti. A eden najboljših slovenskih odbojkarjev vseh časov se je z izzivom dobro kosal, užival vsak trening, vsako tekmo in napredoval: "Moj življenjski slogan je, biti vsak dan boljši. Verjamem, da sem se na Japonskem izboljšal v vseh prvinah odbojkarske igre, saj te njihov način dela, kultura, posvečenost delu, v to nehote sili. In res sem hvaležen za priložnost, ki sem jo imel."

Tine Urnaut FOTO: CEV icon-expand

JTEKT Stings so tekmovalno leto sklenili na 8. mestu, Urnaut pa je posledično, nekoliko nepričakovano zgodaj, spet doma. Vesel, da tako zgodaj, da si odpočije, pred začetkom lovljenja reprezentančnega zaleta. Letošnje zgodnje poletje bo namreč neskončno naporno, saj se bo skupaj z Dejanom Vinčićem, Klemnom Čebuljem, Alenom Pajenkom, Janijem Kovačičem in drugimi kolegi, skozi Ligo narodov, potegoval za olimpijsko vozovnico. Tisto nekaj, kar najuspešnejši generaciji v zgodovini slovenske odbojke še manjka. Tradicionalna japonska kuhinja ne, japonska govedina pač Urnaut je gurman, prisega na domačo kuhinjo, a na športni poti je vselej zatrjeval, da so Italijani v kuhinji resnično največji mojstri. Med igranjem v Modeni je preizkusil tudi mojstrovine Massima Botture, v njegovi sloviti Francescani in kasneje odprti Franceschetti, a na Apeninskem polotoku nikoli ni jedel: "Nečesa tako dobrega, kot je japonska govedina vagju! To je nekaj, kar je resnično potrebno poizkusiti." Za razliko od sušija, ki ga ni navdušil do te mere, da bi delček japonske tradicionalne kuhinje posebej izpostavljal.