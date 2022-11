Urnautu ne gre vse po načrtih na Japonskem, Tonček Štern prvi strelec svoje ekipe

V Nemčiji so se zmag veselili vsi trije naši reprezentanti. Sašo Štalekar je z BR Volleysom gostoval pri ekipi Netzhoppers in slavil z 1:3, odigral je celoten obračun in dosegel štiri točke, dve z napadom in dve z blokom. VfB Friedrichshafen je v gosteh z 0:3 odpravil Herrsching, tako Dejan Vinčić (dve točki) kot Žiga Štern (9 točk, osem z napadom in eno s servisom) sta bila v udarni zasedbi nemških podprvakov.

Na Poljskem Asseco Resovia nadaljuje zmagoviti niz, tokrat je bila na gostovanju pri Czarni Radomu boljša z 0:3. Jan Kozamernik je ob 63-odstotnem napadu nanizal 5 točk ter po eno prispeval še z blokom in servisom, Klemen Čebulj pa je v statistiko vpisal 10 točk, sedem z napadom (44-odstotna uspešnost), tri pa s servisom. Dobro sezono v Grčiji nadaljujeta tudi naša reprezentanta Alen Pajenk in Tonček Štern , ki sta z Olimpiakosom nanizala že drugo zmago, tokrat doma s 3:0 proti Foinikas Sirouju. Pajenk je z 80-odstotnim napadom dosegel štiri točke, še dve je dodal z blokom, Štern pa se je ustavil pri 17 točkah, 14 jih je vknjižil z napadom (50-odstotna uspešnost), dve z blokom, eno s servisom.

Uspešne tudi odbojkarice Cannes Eve Zatkovič je po dveh zmagah v francoskem prvenstvu doživel prvi poraz, in sicer s 3:2 v gosteh pri Terville Florangeu. Naša reprezentantka je dosegla štiri točke, vse z napadom. Nasprotno je St. Raphael Mije Šiftar v 3. krogu tekmovanja prvič zmagal, pred domačimi navijači je bil s 3:1 uspešnejši od Marcq en Baroeula. Šiftarjeva je tokrat prispevala 10 točk, od tega devet z napadom, v katerem je bila 60-odstotna, eno pa s servisom.

WithU Verona je v italijanskem prvenstvu zabeležila novo zmago, tokrat z 0:3 v gosteh pri Allianz Milanu. Rok Možič je k njej prispeval 13 točk, 11 jih je dosegel z napadom, v katerem je bil 52-odstoten, dve je dodal z blokom. Gregorja Ropreta , ki brani barve Perugie, bomo na tekmi 5. kroga proti Modeni lahko spremljali šele 24. novembra. Na Japonskem ekipi JTEKT Stings Tineta Urnauta , kot poroča uradna spletna stran OZS, ne gre vse po načrtih. Ta vikend je namreč z Osako izgubila dvakrat, s 3:0 in 3:1. Slovenski kapetan je na prvem obračunu v statistiko vpisal 5 točk, na drugem pa 14. Mitja Gasparini bo s Fooladom Sirjanom v iranskem prvenstvu že šesto zmago lovil 2. novembra, ko se bo doma pomeril s Haraz Amolom.

Na Češkem, kjer Mirta Velikonja Grbac igra za ukrajinski Dnipro, bodo tekme prvih treh krogov odigrane od 16. novembra naprej, predhodno pa so že odigrali 4., 5. in 6. krog. Dnipro je na dveh dosedanjih srečanjih, kot piše na uradni spletni strani krovne Zveze, dvakrat zmagal, s 3:0 proti Olomoucu in z 0:3 proti ekipi Frydek-Mistek. Na obračunu, ki je bil 27. oktobra, je Velikonja Grbac, ki se prvič dokazuje v tujini, dosegla šest točk, tri z napadom, v katerem je bila 75-odstotna, dodala pa je še tri ase.

Do nove prvenstvene zmage na Madžarskem je prišel tudi Fatum-Nyiregyhaza Selene Leban, ki je doma s 3:1 slavil nad UTE-jem. Naša sprejemalka je v statistiko vpisala 17 točk. V Turčiji, kjer so bile doslej odigrane le pokalne tekme, se bo državno prvenstvo, v katerem bosta igrali Saša Planinšec za Aydin in Eva Mori za PTT, začelo 1. novembra.