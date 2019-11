Uspešne ekipe se ne menja: Giuliani z istimi odbojkarji in strokovnim kadrom v nove zmage

Slovenski odbojkarji so v minuli reprezentančni sezoni nastopili na treh tekmovanjih. Z zmago v pokalu FIVB Challenger Cup so si priigrali tako želeno uvrstitev v elitno Ligo narodov, izjemno pa so nastopili tudi na domačem evropskem prvenstvu in osvojili še drugo srebro v zadnjih štirih letih. Edini cilj, ki je ostal neizpolnjen, je uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. V julijskih kvalifikacijah so morali Slovenci priznati premoč Poljski in Franciji, novo možnost za uvrstitev na olimpijski turnir pa bodo naši fantje imeli med 5. in 10. januarjem, ko si bodo v Berlinu skušali zagotoviti še zadnjo vozovnico za Japonsko. V skupinskem delu tekmovanja se bodo najprej pomerili z Belgijo, sledila bosta obračuna z Nemčijo in Češko, v polfinale pa vodita prvi dve mesti. V drugi skupini bodo igrale Srbija, Francija, Bolgarija in Nizozemska.