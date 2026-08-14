Utrujene Slovenke gladko poražene proti Belgijkam

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Naše odbojkarice so s pripravami na četrti nastop na evropskem prvenstvu začele konec julija, ko so se po zaključku Evropske lige ter nekaj dneh počitka ponovno zbrale v Ljubljani. Varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Oreficeja imajo za sabo že zajetno število odigranih prijateljskih tekem. Najprej so se pomerile z B-reprezentanco Turčije, pred tednom dni pa so gostovale v Bratislavi, kjer so odigrale dve pripravljalni tekmi proti Slovakinjam. V zadnjem tednu priprav pred odhodom na prihajajoče prvenstvo, ki ga bodo gostile Turčija, Švedska, Češka in Azerbajdžan, Slovenke čakata še dva obračuna proti reprezentanci Belgije. Slednje so se v tej sezoni dokazovale v elitni Ligi narodov, v kateri so dosegle štiri zmage ter tekmovanje zaključile na 13. mestu. Slovenski selektor je uvodoma priložnost za igro namenil podajalki Evi Pavlović Mori, srednjima blokerkama Niki Milošič in Saši Planinšec, korektorici Maši Pucelj ter sprejemalkama Loreni Lorber Fijok in Fatoumatti Sillah, dres druge barve pa je pripadel Zoji Donko.

Srečanje so bolje začele gostje, ki so hitro povedle s 6:1, po odmoru na zahtevo slovenskega strokovnjaka pa je do druge slovenske točke, tokrat z blokom, prišla Pucljeva. Na slovenski strani je bila v nadaljevanju v napadu uspešna še Pavlović Mori, nato pa je Planinščeva znižala zaostanek na 4:9. Po padcu koncentracije na belgijski strani so se Slovenke približale na 11:15, a sta kljub temu v rdečem dresu uspešno napadli najprej Martinova in nato še Radović. Prednost nasprotnic je v nadaljevanju ponovno narasla na 13:19.



Lorber Fijokova je nato dobro napadla in novo točko dodala še z blokom, belgijski napad pa je zatem zaustavila tudi Milošičeva, ki je poskrbela za 16:20. Belgijke niso popuščale niti v končnici niza in so si priigrale prednost 18:23. Herbotsova je uspešno napadla za prvo zaključno žogo, na drugi strani pa je Sillah vrnila z enako mero. Planinščeva je blokirala za 21:24, Halužan Sagadin je na mestu podajalke zamenjala izkušeno Pavlović Mori, priložnost za igro ob mreži pa je dobila še Velikonja Grbac. Slovenke so z naletom in na servis Halužan Sagadin prišle do priključka, potem ko je Planinščeva še enkrat zaustavila belgijski napad prišle do minimalnega zaostanka pri 23:24, že z naslednjim napadom pa so Belgijke niz zaključile v svojo korist.

Eva Mori Pavlović FOTO: Luka Kotnik

V uvodu drugega niza so boljšo predstavo prikazale naše odbojkarice, ki so povedle s 5:2. Preko prvega tempa je bila nato na nasprotni strani mreže uspešna Fransenova, Planinščeva pa je že z naslednjim napadom vrnila z enako mero. Nasprotnice so ujele priključek pri sedmi točki in prvič v drugem nizu povedle z 9:8, a je Lorber Fijokova z uspešnim napadom rezultat ponovno poravnala na 9:9. Sledil je padec koncentracije na slovenski strani, kar so gostje s pridom izkoristile in si priigrale tri točke naskoka, nakar je slovenska klop zahtevala premor.



Sillahova je napadla za 11:15, za 12. točko pa je z blokom poskrbela Planinščeva. Sledila je dvojna menjava na slovenski strani, ko sta na igrišče ponovno stopili Halužan Sagadin in Velikonja Grbac, nekaj odmora pa je selektor namenil Pavlović Morijevi in Pucljevi. Za 15:20 je dvojni belgijski blok prelisičila Lorber Fijokova, priložnost za igro pa sta nato dobili še Filipieva in Godčeva. Podobno kot v končnico prvega niza so tudi v drugega Belgijke vstopile z nekoliko občutnejšo prednostjo (16:22). Milošičeva je blokirala za 17:23, v igro pa sta se nato vrnili Pucljeva in Pavlović Morijeva. Po napaki v napadu Lorber Fijokove, ki je žogo poslala izven igrišča, so Belgijke dobile tudi drugi niz, in sicer s 17:25.

Belgijske odbojkarice so bile prepričljivejše v uvodu tretjega niza, v katerem je priložnost v prvi postavi namesto Milošičeve dobila Velikonja Grbac, priključek pa so Slovenke ujele pri četrti točki. Rezultat je bil poravnan tudi pri naslednji točki, za izenačenje na 7:7 je z uspešnim napadom poskrbela Sillah, Pucljeva pa je bila nato uspešna še iz druge linije za 9:9. Slovenke so po zaostanku z 9:11 poskrbele za delni izid 3:0 in povedle z 12:11.



Belgijke so nato ponovno vsilile svoj način igre in z uspešnimi napadi prešle v vodstvo. Pucljeva je poskrbela za izenačenje pri 15. točki, nato pa je bil na pravem mestu še enkrat več belgijski blok, ki je zaustavil Sillahovo. Lorber Fijokova je bila po prekinitvi uspešna iz druge linije, na enak način pa je do 17:19 prišla še Pucljeva, na koncu pa je nekaj malega zmanjkalo za preobrat. Belgijke so prevladovale tudi v drugi polovici niza, nizale točko za točko in tako ponovno pobegnile na 17:22. Do zaključka niza Slovenke niso uspele doseči dodatne točke, Belgijke pa so slavile tudi v tretjem nizu s 17:25.

Selektor Alessandro Orefice FOTO: Profimedia

Reprezentanci sta nato odigrali še dodatni, 4. niz, v katerem so nekoliko več priložnosti za dokazovanje dobile Cvijić, Godec, Halužan Sagadin, Velikonja Grbac in Filipič. Tudi v tem so bile suverenejše nasprotnice, ki so slavile s 24:26. Naše odbojkarice se bodo pred odhodom na evropsko prvenstvo z belgijsko reprezentanco srečale še jutri za zaprtimi vrati, nato pa naslednji teden v sredo odpotovale v Carigrad, kjer jih čaka uvodna faza evropskega prvenstva.