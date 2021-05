Uvodni poraz proti favorizirani Finski, a OI še niso izgubljene

Prvi sta na mivko stopili Nina Lovšin in Špela Morgan in s finskima predstavnicama LehtoneninAhtiainen izgubili z 21:16 in 21:12, na drugi tekmi pa sta Tjaša Kotnik inTajda Lovšin tekmicam vrnili z enako mero ter Sinisalo inPrihtipremagali s 24:22 in 21:14.

Slovenija je kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu tako začela s porazom. A kmalu naša dekleta čaka nov obračun, tokrat proti Srbiji. Najprej se bo na igrišče podala naveza Kotnik-Lovšin, ki bo igrala protiAleksandri Aleksić in Gorani Mrdjan, zatem pa se bosta Lovšinova in Morganova pomerili še z Marijo Miloševićin Natašo Savović.