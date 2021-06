V evropskih pokalih šest slovenskih predstavnikov

Odbojkarji Merkur Maribora, ki so se po sezoni 1992/93 prvič veselili naslova državnih prvakov, bodo v CEV Champions League nastopili prvič. V klubu se na nov izziv že pripravljajo, trener štajerske vrste Sebastijan Škorc pa v izjavi za OZS poudarja, da bomo v Mariboru spremljali odbojko na vrhunski ravni:"Uspelo nam je nekaj čudovitega. Zgodba, ki smo jo pisali zadnja štiri leta, je postala pravljica. Naslov državnega prvaka nam je prinesel nastop v najelitnejšem tekmovanju in naredili bomo vse, da se bomo izkazali tako na tekmovalnem kot na organizacijskem področju. Za vse nas je to nov in velik izziv, nova obveznost in nova odgovornost. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo dostojno predstavljali slovensko odbojko, tako na parketu kot zunaj njega. Zavedamo se, da bodo naši tekmeci klubi z ogromnimi proračuni in veliko izkušnjami. A tudi mi iz leta v leto rastemo, želimo sestaviti dobro ekipo in če bo situacija to dovoljevala, tudi napolniti dvorano ter prikazati vrhunsko odbojko. Za vse nas bo to velik korak naprej." V pokalu CEV Slovenija v prihodnji sezoni ne bo imela svojega predstavnika, bosta pa zato v pokalu CEV Challenge nastopili dve ekipi, pokalni prvak Calcit Volley in ACH Volley Ljubljana, ki je v domačih tekmovanjih v letošnji sezoni ostal brez obeh lovorik in ga po dolgih letih ne bomo spremljali v najelitnejšem klubskem tekmovanju.

Se pa zato v Ligo prvakinj drugo leto zapored podajajo odbojkarice Calcit Volleyja, aktualne slovenske prvakinje. Kamničanke, ki so v minuli sezoni nastopile v skupinskem delu tekmovanja, bodo morale tokrat v kvalifikacije, ne glede na to pa cilji ostajajo visoki."Tudi letos se je na željo in veselje vseh, ki delamo v ženski odbojki v Kamniku, klub odločil, da nas prijavi v Ligo prvakinj. Ne glede na to, ali bomo nastopali v kvalifikacijah ali v skupinskem delu tekmovanja, želimo stopiti stopničko višje kot v lanski sezoni, ko nam je v Ligi prvakinj uspelo osvojiti prvi niz. Želimo si namreč tudi prve zmage. Zavedamo se, da je cilj visok, da ni odvisen le od nas samih, temveč tudi od sreče pri žrebu. Verjamem, da smo glede na sestavo ekipe in glede na kakovost deklet, ki bodo tvorila jedro ekipe Calcit Volleyja v prihodnji sezoni, tega tudi sposobni," je za uradno spletno stran Zveze dejal trener kamniške vrste, Gregor Rozman.

Poleg Kamničank se v boj za evropske klubske lovorike podajajo še slovenske podprvakinje, odbojkarice Nove KBM Branik, ki bodo nastopile v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju, v pokalu CEV, medtem ko bomo v pokalu CEV Challenge spremljali ekipo OD Krim.