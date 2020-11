V evropskih pokalih za zdaj še vse slovenske ekipe

Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) se je potem, ko je spremenila format tekmovanja v elitni Ligi prvakov, za tekmovanje v t. i. mehurčku deloma odločila tudi v sklopu pokala CEV, v katerem bi morali po porazu odbojkaric Calcit Volleyja proti LKS Lodžu v kvalifikacijah za Ligo prvakinj v letošnji sezoni spremljati kar tri slovenske ekipe. Kamničanke so, kot piše na uradni spletni strani OZS, po odpovedi ruske Uraločke iz Ekaterinburga vseeno dobile tako želeno priložnost za nastop v CEV Champions League, to pa je vplivalo tudi na napredovanje Nove KBM Branik, ki bi se morala v šestnajstini finala pomeriti prav s slovenskimi prvakinjami, a se je tako brez boja uvrstila v osmino finala. Naslednje tekmice Mariborčank bodo odbojkarice nemškega Dresdnerja, ki so v osmino finala prav tako napredovale brez boja. Termina tekem še nista objavljena.