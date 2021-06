V finalu Lige narodov Brazilci

Slovenci so ob sploh prvem nastopu med elito svetovne odbojke zbrali kar 12 zmag ob vsega treh porazih in se po tretjem mestu uvrstili v zaključni del tekmovanja. V njem se bodo pomerili s Poljsko, ki je prav tako slavila na 12 tekmah in bila s tremi točkami več od Slovenije druga v ligaškem delu Lige narodov. Slovenija je Poljake, sicer svetovne prvake, s 3:1 ugnala 30. maja v tretjem krogu tekmovanja, a takrat nista igrala poljska zvezdnika Wilfredo Leon in Bartosz Kurek.