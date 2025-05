V finalu lige prvakov odbojkarji Perugie in Zawiercieja

Za Perugio sta blestela Yuki Ishikawa z 20 točkami in Wassim Ben Tara s 14.

Sir Sicoma Monini Perugia je v polfinalu s 3:0 (23, 23, 22) premagala Halkbank Ankaro. S tem je italijanski klub prekinil niz porazov v polfinalu in bo prvič po osmih letih nastopil na tekmi za osvojitev naslova v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

V finalu se bo Perugia pomerila z domačo zasedbo Aluron CMC Warta Zawiercie, ki je v sobotnem polfinalu med dvema poljskima ekipama premagala moštvo Jastrzebski Wegiel. Poljski podprvaki so sicer zaostajali že z 0:2, a so nato proti četrti ekipi poljskega prvenstva uprizorili preobrat in se s 3:2 (25:19, 25:18, 20:25, 20:25, 20:22) prvič v svoji zgodovini uvrstili v finale lige prvakov.

Odločilni niz je ponudil veliko drame, vključno s kar osmimi zaključnimi žogicami za obe ekipi. Igralci Zawiercieja so na koncu izkoristili šesto zaključno priložnost za končnih 22:20. Prvi igralec finalistov je bil Bartosz Kwolek s 24 točkami.

Pred nedeljskim finalom bo ob 16. uri na vrsti še tekma za tretje mesto med Ankaro in Jastrzebskim.