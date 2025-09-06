Svetli način
Odbojka

V finalu odbojkarskega SP Turčija in Italija

Bangkok, 06. 09. 2025 17.48 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
STA
V finalu svetovnega prvenstva za odbojkarice na Tajskem bosta v nedeljo igrali reprezentanci Turčije in Italije. Turkinje, ki so na poti do finala premagale tudi Slovenijo, so bile v polfinalu s 3:1 boljše od Japonk, Italijanke pa s 3:2 od Brazilk.

Turčija
Turčija FOTO: AP

Evropske prvakinje Turkinje so si kot prve zagotovile veliki finale. V prvi polfinalni tekmi so Japonsko premagale s 3:1 (-16, 17, 18, 25). Japonke so povedle z 1:0 v nizih, kar je bil sploh prvi izgubljen niz Turkinj na prvenstvu. A so se pozneje vrnile, drugega dobile zanesljivo, prav tako tretjega, ko so tekmicam prepustile le 17 in 18 točk. Bolj izenačen je bil četrti, ko so Japonke vodile še z 21:17, a so Turkinje izenačile in povedle s 25:24 ter z drugo zaključno žogo zmagale.

Preberi še Turkinje se bodo borile za zlato na odbojkarskem SP

Drugi polfinale med olimpijsko prvakinjo Italijo in Brazilijo, ki sta na prvih dveh mestih svetovne lestvice, je bil za številne ljubitelje odbojke že nekakšen finale pred finalom. Prvi niz so dobile Brazilke, ki so vodile z 22:20, Italijanke so znižale na točko, a poraza niso mogle preprečiti. V drugem so z enako mero vrnile Italijanke, povedle s 23:20 in skupni zid izenačile.

Najbolj izenačen je bil tretji niz. V končnico si sicer s prednostjo dveh točk prišle Italijanke, a so jih Brazilke ujele pri 23:23, potem pa sta se ekipi še petkrat zamenjali v vodstvu, dokler niso Brazilke slavile s 30:28. To je Južnoameričankam odprlo možnost za uvrstitev v finale že po štirih nizih. Italija pa je dolgo vodila in bila v boljšem položaju, vse do končnice, ko je Brazilija izenačila na 21. točki. Vendar je potem Italija s tremi zaporednimi točkami le prišla do zmage in izsilila odločilni peti niz.

Tudi ta je bil zelo tesen. Italija je povedla z 9:7, pa prednost zapravila, sledilo je novo vodstvo Italije, toda Brazilija je zmogla še en preobrat za vodstvo s 13:12. To pa je bilo tudi zadnje brazilsko na tekmi, saj je zadnje tri točke dosegla Italija in se po več kot dveh urah in pol uvrstila v veliki finale.

Italija
Italija FOTO: AP

Pri zmagovalkah je Ekaterina Antropova dosegla 28 točk, 21 jih je dodala Myriam Sylla. Pri Braziliji je z 29 izstopala kapetanka Gabi, 20 jih je prispevala Rosamaria. Brazilkam, ki še nikoli nikoli niso bile svetovne prvakinje, štirikrat pa so bile srebrne, tako ostaja le boj za drugo bronasto medaljo.

Italijanke bodo lovile drugi svetovni naslov po letu 2002, drugi dve uvrstitvi na stopničke so dosegle na prejšnjih dveh SP, srebro leta 2018 in bron leta 2022. Italija pa je tudi podaljšala niz uradnih tekem brez poraza, ki traja že več kot 15 mesecev in zdaj 35 tekem.

