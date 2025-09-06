V finalu odbojkarskega SP Turčija in Italija

Evropske prvakinje Turkinje so si kot prve zagotovile veliki finale. V prvi polfinalni tekmi so Japonsko premagale s 3:1 (-16, 17, 18, 25). Japonke so povedle z 1:0 v nizih, kar je bil sploh prvi izgubljen niz Turkinj na prvenstvu. A so se pozneje vrnile, drugega dobile zanesljivo, prav tako tretjega, ko so tekmicam prepustile le 17 in 18 točk. Bolj izenačen je bil četrti, ko so Japonke vodile še z 21:17, a so Turkinje izenačile in povedle s 25:24 ter z drugo zaključno žogo zmagale.

Drugi polfinale med olimpijsko prvakinjo Italijo in Brazilijo, ki sta na prvih dveh mestih svetovne lestvice, je bil za številne ljubitelje odbojke že nekakšen finale pred finalom. Prvi niz so dobile Brazilke, ki so vodile z 22:20, Italijanke so znižale na točko, a poraza niso mogle preprečiti. V drugem so z enako mero vrnile Italijanke, povedle s 23:20 in skupni zid izenačile.

Najbolj izenačen je bil tretji niz. V končnico si sicer s prednostjo dveh točk prišle Italijanke, a so jih Brazilke ujele pri 23:23, potem pa sta se ekipi še petkrat zamenjali v vodstvu, dokler niso Brazilke slavile s 30:28. To je Južnoameričankam odprlo možnost za uvrstitev v finale že po štirih nizih. Italija pa je dolgo vodila in bila v boljšem položaju, vse do končnice, ko je Brazilija izenačila na 21. točki. Vendar je potem Italija s tremi zaporednimi točkami le prišla do zmage in izsilila odločilni peti niz.

Tudi ta je bil zelo tesen. Italija je povedla z 9:7, pa prednost zapravila, sledilo je novo vodstvo Italije, toda Brazilija je zmogla še en preobrat za vodstvo s 13:12. To pa je bilo tudi zadnje brazilsko na tekmi, saj je zadnje tri točke dosegla Italija in se po več kot dveh urah in pol uvrstila v veliki finale.