V finalu ženske odbojke ZDA in Italija

Ekipa ZDA, branilka naslova, ob tem pa ima tri srebrne in dve bronasti kolajni z OI, je polfinale začela odločno, v prvem nizu je povedla s 5:0 in 6:1, a so se Brazilke, olimpijske prvakinje 2008 in 2012, v Tokiu pred tremi leti pa so bile srebrne, hitro vrnile v igro, se približale na točko, izenačile pa so pri 12:12. Nadaljevanje je bilo izenačeno, niz pa so s 25:23 dobile Američanke. Drugi niz je bil v domeni Brazilk, ki so odločilno razliko naredile sredi niza, ko so pobegnile za šest točk in slavile s 25:18. V tretjem so Američanke bile tiste, ki so hitro ušle, povedle z 10:4, pozneje še povečale prednost in zmagale s 25:15. V četrtem nizu sta bili ekipi izenačeni do 10:10, potem pa so Brazilke, ki so kot edina ekipa v predtekmovanju dobile vse točke in do danes niso oddale niti niza, naredile serijo treh točk, pozneje ušle na 22:18, niz pa dobile s 25:23. Odločilni niz je bil izenačen do 8:8, potem pa so Američanke dosegle štiri točke zapovrstjo, imele pri 14:10 prvo zaključno žogo, to so sicer zapravile, drugo pa so z napadom Kathryn Plummer unovčile.