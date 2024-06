V izjemni odbojkarski predstavi Slovenija s 3:2 ugnala Srbijo

Obenem pa se je z morebitnima zmagama s 3:0 ali 3:1 v nizih odpirala lepa možnost še za vlogo nosilca pri žrebu skupin olimpijskega turnirja v Parizu. Toda kljub izjemnemu vstopu v tekmo pri začetnem udarcu vsestranskega Tončka Šterna , ko je slovenska reprezentanca povedla kar s 7:0 in prepričljivo dobila prvi niz s 25:13, je Srbija že v drugem delu igre pokazala zobe. Morda so se Slovenci po briljantni predstavi v uvodnem nizu podzavestno malce preveč sprostili, kar so Aleksandar Atanasijević , Uroš Kovačević in druščina znali izkoristiti, da so sredi drugega niza prešli v otipljivejše vodstvo s +5 (9:14).

Slovenski odbojkarji so si pred zadnjim obračunom skupinskega dela Lige narodov v Stožicah proti Srbiji prizadevali za dva cilja: osnovni cilj je bil s kakršno koli zmago osvojiti 1. mesto na razpredelnici in si s tem zagotoviti nekoliko "lažjega" tekmeca na uvodu zaključnega dela tekmovanja v Lodžu, kjer bodo varovanci selektorja Gheorgheja Cretuja glede na prikazano zagotovo v vlogi enega od glavnih favoritov za končno slavje.

Slovenski odbojakrji so v minulih šestih dneh navdušili z zmagami nad Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo.

Ko so srbski reprezentanti začutili, da bi lahko zapretili favorizirani Sloveniji, so nadaljevali z odlični začetnimi udarci in obenem vzpostavili ravnovesje v blok obrambi. A Slovenija se je na krilih izjemnih navijačev uspela vrniti v igro, izenačiti na 22:22, toda niza ji ni uspelo zaključiti z zmago. Srbija je izenačila na 1:1 v podaljšani igri z rezultatom 25:27. Naši odbojkarji so "resetirali" misli in se v tretji niz podali, kot da bi bil uvodni. Ko so ušli na +4 (11:7), je bilo že bolj ali manj jasno, da tokrat ne bodo dovolili presenečenja. Slovenska prednost je rasla iz točke v točko in se ustavila pri izidu 25:14. V naših vrstah je blestel predvsem tercet Tine Urnaut - Tonček Štern - Klemen Čebulj.

Ko smo že pomislili, da bodo Srbi tudi v četrtem nizu položili orožje, kar se je do prednosti z 11:9 nekako nakazovali, pa so gostje znova uspeli prevesiti jeziček na tehtnici na svojo stran. S potrpežljivo igro v polju, predvsem pa z dobrim začetnim udarcem so naše srednje blokerje oddaljili od mreže, kar jim je omogočilo kakovostno pripravo na blok obrambo. Do izida 21:22 je kazalo, da bi Slovenija lahko preobrnila potek dogodkov, a Srbija je zdržala pritisk in dobila četrti niz z 22:25.